Węgry: Fidesz zgłosił głosowanie o akcesji Szwecji do NATO. Padła data

Partia premiera Węgier Viktora Orbana Fidesz zwróciła się do przewodniczącego parlamentu o włączenie głosowania nad akcesją Szwecji do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Kiedy odbędzie się głosowanie w tej sprawie?

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk potwierdza: Podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji zapory z Białorusią

Węgry. Zaplanowano głosowanie nad akcesją Szwecji do NATO

Posiedzenie parlamentu rozpoczyna się 26 lutego, choć głosowanie może się odbyć nieco później w tak zwanym bloku głosowań. Fidesz skierował pismo w tej sprawie do szefa Zgromadzenia Narodowego Laszlo Koevera. Lider zgromadzenia Mate Kocsis opublikował je 20 lutego, przez co szybko stało się popularne w mediach społecznościowych.

Węgry są ostatnim krajem, który jeszcze nie wyraził zgody na akcesję Skandynawów do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Premier Szwecji z wizytą w Polsce. Donald Tusk zapowiedział "pełne wsparcie Polski dla aktywnej obecności Szwecji NATO"

Podczas wizyty premiera Szwecji w Warszawie 19 lutego premier Donald Tusk po raz kolejny potwierdził pełne wsparcie Polski dla aktywnej obecności Szwecji w NATO. Po spotkaniu z szefem rządu tego kraju Ulfem Kristerssonem mówił, że rozmawiali też o współpracy w obszarze przemysłu obronnego.

Donald Tusk powiedział, że mają z premierem Szwecji taką samą opinię na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę i potrzeby utrzymania więzi transatlantyckich. Podkreślił, że cały Pakt Północnoatlantycki musi być bardzo solidarny i "działać ramie w ramię". - Potwierdziłem jeszcze raz - ale nie muszę tego robić - pełne wsparcie Polski dla aktywnej obecności Szwecji NATO - wskazał.

Premier ocenił, że decyzja o przystąpieniu tego kraju do sojuszu "to była jedna z najlepszych wiadomości, jakie usłyszeliśmy tu, w Warszawie". - To daje nam wszystkim tez poczucie i większego bezpieczeństwa, większej solidarności. Współpraca między nami także w ramach NATO to coś bardzo, bardzo obiecującego - stwierdził.

Premier Donald Tusk poinformował, że z Ulfem Kristerssonem rozmawiał też o przemyśle obronnym. Dodał, że rządy Polski i Szwecji są gotowe do kontynuacji współpracy w tym obszarze. Kraje sojusznicze NATO naciskały na władze w Budapeszcie, by zmieniły zdanie w tej sprawie. 17 lutego na Węgrzech gościła delegacja amerykańskich senatorów. Chcieli rozmawiać o zgodzie węgierskich władz na wejście Szwecji do NATO. Do takiego spotkania jednak nie doszło.