Generał nagrodzony po śmierci Aleksieja Nawalnego. Media: Spełnił życzenie Putina

Trzy dni po ogłoszeniu śmierci Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej, Władimir Putin nadał specjalny stopień generała pułkownika pierwszemu zastępcy dyrektora Federalnej Służby Penitencjarnej Rosji Walerijowi Bojarinowowi, który pełni służbę w Federalnej Służbie Penitencjarnej od lipca 2022 roku. Bojarinow sprawuje nadzór nad Główną Dyrekcją Operacyjną (GUU) oraz Główną Dyrekcją ds. Zapewnienia Działalności Jednostek Operacyjnych (GUODOP).

Bojarinow "spełnił życzenie Putina - fizyczną eliminację swojego głównego przeciwnika politycznego" - ocenia portal Gulagu.net. Przypomniano także, że to pod nadzorem awansowanego dyrektora torturowano setki ukraińskich więźniów i uniewinniono tych, którzy byli winni ludobójstwa i strzelali do cywilów. "A teraz - nagroda dla mordercy - nowy stopień i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości usunięcie generała pułkownika Arkadija Gostiewa ze stanowiska dyrektora Federalnej Służby Penitencjarnej i mianowanie kata Bojarinewa na stanowisko szefa Gułagu" - czytamy w Gulagu.net.

Prokremlowska agencja TASS, która pisze o nominacji dla pierwszego zastępcy dyrektora Federalnej Służby Penitencjarnej Rosji, zamieszcza dekret, na mocy którego Putin nadał mu stopień generała. "Na mocy tego samego dekretu Olga Pomigalova, zastępczyni dyrektora Federalnej Służby Komorniczej, otrzymała specjalny stopień pułkownika generalnego służby wewnętrznej, a najwyższy specjalny stopień pułkownika generalnego sprawiedliwości otrzymał zastępca szefa Komitetu Śledczego Siergiej Goriajnow" - wymienia portal.

Rosja. Śledczy przeprowadzają chemiczną ekspertyzę ciała Nawalnego

Rosyjski Komitet Śledczy przeprowadza ekspertyzę chemiczną zwłok Aleksieja Nawalnego. Polityk zmarł w kolonii karnej w Arktyce. Jego współpracownicy nazwali śmierć "politycznym zabójstwem" i obciążyli odpowiedzialnością Władimira Putina. Jedynym źródłem informacji o jego śmierci jest służba więziennictwa. Matka opozycjonisty od czterech dni bezskutecznie domaga się wydania ciała syna. Śledczy zapowiedzieli, że nie nastąpi to wcześniej niż za 14 dni.

O śmierci Aleksieja Nawalnego z opóźnieniem dowiedział się inny z liderów rosyjskiej opozycji - Ilia Jaszyn. Polityk od 2022 roku przebywa za kratami. Został skazany na osiem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności za antywojenne wystąpienia. Gdy usłyszał od swojego adwokata o śmierci Aleksieja Nawalnego, za jego pośrednictwem przekazał Rosjanom, aby nie opuszczali rąk i nie poddawali się. Żona Aleksieja Nawalnego - Julia Nawalny - zapowiedziała, że będzie kontynuowała dzieło męża. Wezwała Rosjan, aby razem z nią przeciwstawili się reżimowi Władimira Putina.

W piątek 16 lutego rosyjska służba więzienna poinformowała, że Aleksiej Nawalny nie żyje. Agencje światowe, w tym Agencja Reutera, cytowały oświadczenie wydziału federalnego Służby Więziennej. 47-letni opozycjonista przebywał w ostatnim czasie w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego nie potwierdziła od razu informacji o śmierci rosyjskiego opozycjonisty. "Federalna Służba Penitencjarna obwodu jamalsko-nienieckiego rozpowszechnia wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego w IK-3. Nie mamy jeszcze na to żadnego potwierdzenia. Prawnik Aleksieja leci teraz do Kharp. Gdy tylko będziemy mieli jakieś informacje, poinformujemy o tym" - podkreśliła w piątek Kira Yarmysh.

Rosja. Aleksiej Nawalny był w więzieniu od 2021 roku

W marcu 2022 roku Aleksiej Nawalny został skazany na dziewięć lat więzienia pod zarzutem oszustwa i obrazy sądu. W październiku 2022 roku przed sądem kasacyjnym drugiej instancji Sądu Powszechnego w Moskwie przeprowadzono rozprawę w sprawie odwołania od wyroku skazującego. Nawalny złożył odwołanie, sąd pierwszej instancji odrzucił jego wniosek w maju. Od czasu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Kreml przyspieszył kampanię tłumienia i uciszania wewnętrznej opozycji. Nawalny wypowiedział się przeciwko wojnie, zaatakował Putina podczas wystąpienia w sądzie i nazwał inwazję "głupią" i "zbudowaną na kłamstwach".

W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Na początku 2021 r. wrócił do Rosji i trafił do więzienia, bo sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W sierpniu informowano o tym, że Nawalny usłyszał kolejny wyrok za promowanie terroryzmu i ekstremizmu. Wydał go moskiewski sąd na posiedzeniu odbywającym się w kolonii karnej nr 6 w obwodzie włodzimierskim. Nawalny odsiadywał tam dwa wcześniejsze wyroki: trzech i dziewięciu lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2023 roku sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności i zamknięcia opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę sądową, ale mogli oglądać obrady na ekranach w specjalnej sali medialnej w pobliżu.

