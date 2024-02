Zełenski o protestach rolników na granicy i "erozji solidarności": To brzmi jak kpina

- Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej każdego dnia pokazuje erozję solidarności - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ten sposób odniósł się do protestów i blokad polskich rolników. Ocenił, że to, co się dzieje na zachodniej granicy Ukrainy "nie może być uważane za normalne i zwyczajne". Zdaniem ukraińskiego przywódcy "to, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy nie dotyczy zboża, ale polityki".

