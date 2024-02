Rosjanie zwlekają z wydaniem ciała Nawalnego. Zapowiedzieli "badania chemiczne"

"Śledczy powiedzieli prawnikom i matce Aleksieja, że nie wydadzą im ciała. Ciało zostanie poddane swego rodzaju "badaniom chemicznym" przez kolejne 14 dni" - przekazała w poniedziałek na portalu X Kira Jarmysz, rzeczniczka zmarłego rosyjskiego opozycjonisty. Jak dodała w kolejnym wpisie, to "ukrywanie ciała Nawalnego, aby zatrzeć ślady morderstwa". "14-dniowe "badanie chemiczne" to jawne kłamstwo i kpina" - przekonywała Jarmysz.

Wcześniej rzeczniczka Aleksieja Nawalnego przekazała, że Komisja Śledcza poinformowała o przedłużeniu śledztwa ws. śmierci polityka. "Nie mówią, ile to zajmie. Przyczyna śmierci jest nadal "nieznana". Kłamią, kupują sobie czas i nawet tego nie ukrywają" - skomentowała. Tym samym bliscy Aleksija Nawalnego, w tym jego matka, od trzech dni nie mają żadnego dostępu do ciała zmarłego.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Bliscy bez dostępu do ciała

Według oficjalnej wersji rosyjskiej służby więziennictwa lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zmarł w piątek na terenie kolonii karnej w miejscowości Charp na dalekiej północy Rosji. Nawalny od 3 lat przebywał w kolonii karnej, przy czym od pół roku na Syberii, skazany na 19 lat pozbawienia wolności. Rodzina Aleksieja Nawalnego i współpracownicy obciążyli odpowiedzialnością za jego śmierć Władimira Putina. Niezależni dziennikarze zbierający informacje na temat śmierci opozycjonisty są zdania, że było to zabójstwo polityczne, którego ślady reżim próbuje zacierać, dlatego zwleka z wydaniem ciała rodzinie.

Żona Aleksieja Nawalnego - Julia Nawalny zadeklarowała kontynuowanie dzieła męża. W opublikowanym w sieci dwuminutowym wystąpieniu stwierdziła, że to Władimir Putin zabił jej męża i chciał zamordować "nadzieje Rosjan", ich wolność i przyszłość. Następnie zadeklarowała, że zajmie miejsce zamordowanego męża i wezwała Rosjan do walki z reżimem. - Najważniejsze co możemy zrobić dla Aleksieja i dla siebie, to kontynuować walkę. Ja będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego, kontynuować walkę o nasz kraj i wzywam was, abyście stanęli obok mnie - oświadczyła Julia Nawalny.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Kolejne sankcje na Rosję?

Polska opowiada się za możliwie jak najszybszym nałożeniem unijnych sankcji za śmierć Nawalnego - podkreślił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Brukseli. Szef polskiego MSZ-tu uczestniczył w unijnej naradzie ministerialnej. Wzięła w niej także udział wdowa po Aleksieju Nawalnym, która też apelowała o zaostrzenie restrykcji. Ten apel poparł minister Sikorski.

- Nie ma czasu na marnowanie. Putin pozwolił, czy kazał, nie wiemy tego dokładnie, zamordować Nawalnego, w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wydaje się, że nie przejmuje się efektami politycznymi. Sytuacja zaczyna być naprawdę poważna. Będę apelował dalej - powiedział minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski poinformował, że Polska popiera także pomysł szefa unijnej dyplomacji, by europejski system sankcji za łamanie praw człowieka został nazwany systemem Nawalnego.

- Objęliśmy już Rosję sankcjami, ale rozważamy nałożenie kolejnych, tak - mówił z kolei w rozmowie z reporterem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wyraził jednocześnie nadzieję, że śmierć Nawalnego zmieni podejście republikanów do dalszej pomocy dla Ukrainy.