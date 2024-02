Śmierć rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego wstrząsnęła światem i skierowała uwagę m.in. na jego rodzinę. Żona mężczyzny - Julia Nawalna zapowiedziała, że będzie kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego i walkę o wolną Rosję. W piątek 16 lutego wystąpiła na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, a w poniedziałek według doniesień Sky News spotkała się z szefem Rady Unii Europejskiej Charlesem Michelem w Brukseli.

REKLAMA

Zobacz wideo "W więzieniu z Nawalnym". W Pradze stanęła makieta celi rosyjskiego więźnia politycznego

Kim jest żona Nawalnego? Julia Nawalna to "pierwsza dama opozycji"

Julia Nawalna urodziła się w 1976 roku w Moskwie. Według doniesień dziennika "Sobesednik" z wykształcenia jest ekonomistką. Kobieta ukończyła studia na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego Plechanowa, a następnie rozpoczęła studia podyplomowe. Latem 1998 roku spędzała wakacje w Turcji, podczas których poznała Aleksieja Nawalnego. Para wzięła ślub w 2000 roku, a rok później urodziła się im córka Daria. Natomiast w 2008 rok na świat przyszedł syn Zachar. Wtedy żona rosyjskiego opozycjonisty zrezygnowała z kariery na rzecz opieki nad dziećmi. Kobieta pomagała również rodzinie Nawalnego w tkaniu wiklinowych koszy.

Aleksieja i Julię połączyły też wspólne poglądy polityczne - przeciwko sposobowi sprawowania władzy przez Władimira Putina. Kobieta zaangażowała się w pracę męża i według doniesień "Daily Mail" pomagała po założeniu przez niego Fundacji Antykorupcyjnej, która publikowała dochodzenia na temat korupcji w Rosji. W 2018 roku Nawalny ujawnił nieprawidłowości dotyczące zamówień żywności dla Gwardii Narodowej, a jej szef Wiktor Zołotow wyzwał go na pojedynek. Julia Nawalna wydała wówczas oświadczenie. - To groźba ze strony aroganckiego bandyty, który rozkoszuje się swoją bezkarnością. Jedyne uczucie, jakie żywię do Zołotowa, to pogarda. Gardzę nim jak złodziejem i tchórzem - napisała kobieta.

Żona Nawalnego jest nazywana "pierwszą damą opozycji". Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego w sierpniu 2020 roku apelowała, aby jej mąż trafił do niemieckiego szpitala i prosiła Putina o zezwolenie na wywiezienie go z Rosji, co się udało. Kilka niezależnych rosyjskich mediów przyznało jej wówczas tytuł Bohaterki Roku. Później, gdy Aleksiej Nawalny wybudził się ze śpiączki, stwierdził, że Julia go "uratowała". Kiedy para wróciła z Niemiec do Rosji, służby zatrzymały opozycjonistę. Jego żona oznajmiła, że są to próby uciszenia go. Władze ukarały ją grzywną za udział w protestach, których postulatem było uwolnienie Aleksieja. Na początku lutego 2021 roku Nawalna wyjechała do Niemiec. Jak ujawnił dziennik "Der Spiegel", cytowany przez "The Moscow Times", opozycjonistka "przebywała we Frankfurcie nad Menem z wizytą prywatną". Natomiast pod koniec lutego rosyjskie media informowały o jej powrocie do Rosji. W marcu agencja Interfax przekazywała, że Nawalna po raz kolejny miała opuścić Rosję, ale nie potwierdziła tego jej prawniczka.

BBC opisując żonę najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty, cytuje słowa byłego ambasadora USA w Rosji Michaela McFaula, który nazwał Julię "pryncypialną i nieustraszoną". - Nawalny nie mógłby mieć lepszej partnerki w życiu niż Julia Nawalna. Podziela jego przekonania, jego odwagę i nieustraszoność - powiedział amerykański dyplomata. Początkowo żona Nawalnego twierdziła, że nie pójdzie drogą Swietłany Tichanowskiej, przebywającej na wygnaniu przywódczyni białoruskiej opozycji, która została kandydatką na prezydenta po tym, jak jej mąż został uwięziony przed wyborami w 2020 r. Wiele jednak wskazuje, że zmieniła zdanie, kiedy zapowiedziała "kontynuację dzieła Aleksieja" w walce z nadużyciami władzy.

Gdzie mieszka żona Nawalnego? Co się stało z dziećmi?

Według doniesień portalu fresherslive.com żona Nawalnego wciąż mieszka na stałe w Rosji. Szczegółowe informacje na temat dokładnej lokalizacji nie są podawane do wiadomości publicznej ze względów bezpieczeństwa. Z kolei jak informował niedawno dziennik "Il Messaggero", córka małżeństwa Dasha Navalnaya mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiuje psychologię społeczną i nauki polityczne na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Natomiast Zaharego Nawalnego można było ostatnio zobaczyć na zdjęciach z ceremonii rozdania Oscarów, gdyż film dokumentalny "Nawalny" zdobył jedną ze nagród.