Takie sukcesy Rosjan nie są katastrofą. Choć widać niepokojące słabości Ukraińców

Rosyjskie oddziały po zajęciu opuszczonej przez Ukraińców Awdijiwki podążyły za nimi na zachód. Doprowadziło to do walki o małą wieś Lastoczkine, położoną zaledwie 2 kilometry od granicy zdobytego miasta. Nic nie wskazuje na to, aby Rosjanie byli w stanie z marszu ją zająć. Wręcz przeciwnie, donoszą o zaskakująco intensywnym ogniu ukraińskiej artylerii, od którego zdążyli się odzwyczaić i "bajzlu" w jaki szybko przerodziła się ostrożna próba pójścia za ciosem.

Pokazuje to, jak ograniczony jest sukces Rosjan w postaci zajęcia ruin Awdijiwki. Podobnie jak to miało miejsce niecały rok temu z Bachmutem. Nie da się przy tym zaprzeczyć, że dla Rosjan jest to sukces i zwycięstwo, ale należy im życzyć samych zwycięstw takiego rodzaju. Nie da się przy tym też zaprzeczyć, że nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami Ukraińców. Zwłaszcza w ostatniej fazie walk, kiedy się wycofywali. W dłuższej perspektywie nie musi to być jednak ukraińska porażka.

Po stracie Awdijiwki front się nie załamał

Największy sukces dla Rosjan jest natury propagandowej. Zwłaszcza na rynek wewnętrzny, zaledwie miesiąc przed fasadowymi wyborami prezydenckimi. Zajęcie miasta to zajęcie miasta. Na dodatek w propagandzie rosyjskiej od lat Awdijiwka była miejscem, które umożliwiało Ukraińcom rzekome terrorystyczne ostrzeliwanie celów cywilnych na terenie Doniecka. Narracja po linii "ofiarny żołnierz rosyjski osłonił swoją piersią mieszkańców rosyjskiego miasta Donieck przed agresją krwiożerczych nazistów z Kijowa", niechybnie będzie propagowana. Utrata Awdijiwki na pewno nie poprawi też nastrojów wśród Ukraińców i tych obywateli państw Zachodu, którzy jeszcze są zainteresowani tematem wojny.

Militarnie sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Awdijiwka i kilka okolicznych punktów oporu od początku wojny odgrywały dużą rolę w ukraińskiej defensywie w tym rejonie. Niektóre z nich były rozbudowywane od 2015 roku i od przodu nie do ugryzienia przez Rosjan. Ukraińcy teraz sami je porzucili wobec ryzyka okrążenia. Ich utrata to nic dobrego dla nich. Ukraińcy będą musieli oprzeć swoją obronę o pośpiesznie budowane umocnienia polowe dalej na zachód. Nie jest jednak tak, że zdobywając ruiny miasta, Rosjanie dokonali jakiegoś wielkiego wyłomu w ukraińskiej obronie Donbasu i teraz będą przezeń wtłaczać kolejne odwodowe oddziały, wychodząc za plecy ukraińskich oddziałów i szybko zajmować znaczny obszar.

Rejon Awdijiwki po wycofaniu się Ukraińców z miasta i koksowni na północ od niego. Tereny zajęte przez Rosjan w ostatniej fazie walk zaznaczone na czerwono Fot. @Pouletvolant3/X

Mapa w większej rozdzielczości

Stanie się coś podobnego, jak po zajęciu Bachmutu. Wyczerpani Rosjanie najpewniej zadowolą się zajęciem ruin i wobec ciągłego oporu Ukraińców sytuacja się ustabilizuje. Ukraińskie wycofanie z Awdijiwki nie było perfekcyjnie przeprowadzoną operacją, ponieważ zostawili w mieście niesprecyzowaną liczbę rannych i zaginionych w chaosie ostatnich dób (mowa o nawet kilkuset żołnierzach, ale na razie nagrania i zdjęcia wskazują na znacznie mniej), oraz trochę broni i amunicji. Jednak ogólnie odwrót był udany i do żadnej rzezi oraz rozbicia oddziałów nie doszło. Teraz te z nich, które zachowały zdolność do walki, wraz z przysłanymi w okolicę rezerwami, będą spowalniać dalsze postępy Rosjan, aż do zajęcia pozycji na kolejnej linii obrony. Jedna ma być niecałe 10 kilometrów na zachód od miasta, druga niecałe 20.

Otwartym pytaniem jest to, w jakim stopniu są one przygotowane. Ukraińscy żołnierze walczący w rejonie Awdijiwki od początku rosyjskiej ofensywy w październiku narzekali, że nie ma rozbudowanych zapasowych pozycji obronnych. Być może przeciąganie walk o miasto, choć od początku lutego sytuacja gwałtownie się pogarszała, miało na celu kupienie czasu na ich rozbudowę. Tak samo teraz zdecydowana obrona na polach i we wsiach bezpośrednio na zachód od Awdijiwki może będzie miała taki sam cel.

Ekonomia strat, głupcze

Kluczowe w ocenie bitwy o Awdijiwkę będzie jednak to samo, co w przypadku Bachmutu, Siewierodoniecka, Chersonia i innych bitw tej wojny. Stosunek poniesionych strat i zdolność obu stron do poradzenia sobie z nimi. Wojna w Ukrainie w obecnej postaci jest wojną na wyniszczenie. Żadna ze stron nie ma potencjału na jej szybkie i zdecydowanie rozstrzygnięcie po swojej myśli, więc próbują się wziąć na wyczerpanie. Rosjanie są przekonani, że ze względu na większy potencjał ich państwa taka strategia na dłuższą metę da im zwycięstwo. Narzucają więc Ukraińcom bitwy w rodzaju tej o Awdijiwkę. Długie, wyczerpujące zasoby i ducha z zamiarem wyrządzenia takich strat ukraińskiemu wojsku, aby to stopniowo stało się niezdolne do walki. Ukraińcy starają się w ich trakcie zadać Rosjanom straty na tyle wysokie, aby były dla nich bardziej dotkliwe nawet po uwzględnieniu różnic w potencjale obu państw. Przy jednoczesnym oszczędzaniu sił własnych. Co przejawia się na przykład tym, że do obrony miast nie skierowali większych rezerw, a finalnie oddali jego znaczną część bez walki.

Jest więc możliwe, że bitwa o Awdijiwkę była właśnie pyrrusowym zwycięstwem Rosjan. Może przegraną i nieidealną dla Ukraińców, ale jednak w ostatecznym rachunku korzystną. Rosyjski ochotnik i bloger Murz, który już od 2014 roku jest zaangażowany w walkę z Ukrainą po stronie tak zwanych separatystów donbaskich, dał temu wyraz w momencie, kiedy rosyjskie oddziały wkraczały do ruin miasta po ich pośpiesznym opuszczeniu przez Ukraińców. Napisał na Telegramie, w dużym skrócie, że trudno mu się przyłączyć do radości i świętowania sukcesu, wobec tego, ile on kosztował. Podał przy tym liczbę 16 tysięcy strat bezpowrotnych (zabici, zaginieni i ciężko ranni niezdolni do dalszej służby) oraz 300 zniszczonych pojazdów. Ukraińskie straty określił na 5-7 tysięcy ludzi. Informacje mają pochodzić ze znajomych mu źródeł w oddziałach formalnie separatystycznych, które brały udział w walkach o Awdijiwkę od początku. Można przy tym przyjąć, że straty rosyjskie w jego relacji są w jakimś stopniu zaniżone, a ukraińskie zawyżone. W końcu to znany rosyjski nacjonalista i zawzięty wróg Ukrainy. Jednak pomimo tego wskazuje on na nawet trzy razy wyższe straty Rosjan. Jego rewelacje spotkały się z niemal natychmiastową krytyką bardziej znanych rosyjskich propagandystów, między innymi Władimira Sołowiowa.

Ukraińcy twierdzą, że straty Rosjan były wyższe. 47 tysięcy zabitych i rannych oraz tysiąc pojazdów opancerzonych. Niezależni internetowi obserwatorzy walk, na podstawie analizy nagrań i zdjęć z walk, podają liczbę ponad 600 zniszczonych i poważnie uszkodzonych rosyjskich pojazdów. To też pozwala założyć, że dane podane przez Murza są zaniżone, bo 300 sztuk straconego ciężkiego sprzętu to istotnie mniej. Nawet przy założeniu, że wobec zajęcia pobojowiska przez Rosjan część straconych pojazdów może uda się odratować. Straty ukraińskie na podstawie nagrań i zdjęć określa się na mniej niż 50 sztuk ciężkiego sprzętu. Nie ulega więc wątpliwości, że Rosjanie zapłacili znacznie wyższą cenę za zdobycie Awdijiwki, niż Ukraińcy za jej obronę. Nawet zakładając różnicę w potencjałach obu państw, ta bitwa może bardziej zaboleć Rosję niż Ukrainę.

Mało różowa perspektywa, ale bez dramatu

Istotnym czynnikiem w takich rozważaniach jest jednak fakt, że Ukraińcy cierpią na narastające braki kadrowe w wojsku i wyczerpanie żołnierzy. Kolejna fala mobilizacji jest odwlekana z powodów politycznych, choć najważniejsi wojskowi mówią o konieczności powołania pod broń do pół miliona ludzi, aby uzupełnić straty i kontynuować tworzenie nowych oddziałów rezerwowych. Znaczna część wojska tkwi już na froncie prawie dwa lata bez szansy na dłuższy odpoczynek. Choćby broniąca do niedawna Awdijiwki 110 brygada zmechanizowana walczyła bez przerwy od 24 lutego 2022 roku i luksusem było dostać kilkudniową przepustkę. Abstrahując od strat, takie długie obciążenie prowadzi do poważnego wyczerpania i spadku morale. Nie pomaga to, że znaczna część żołnierzy ma 30-40 lat, ponieważ takich w pierwszej kolejności powoływano pod broń na początku wojny. Każdy stracony człowiek ma więc dla Ukrainy znacznie większą wartość niż dla Rosji. Sami Ukraińcy twierdzą (wywiad z wiceszefem ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, Wadimem Skibickim ze stycznia), że Rosjanie rekrutują dziennie około tysiąca osób, głównie kusząc ich pieniędzmi. Tyle wystarcza z nawiązką od uzupełnienia strat i nawet tworzenia nowych oddziałów. Ich jakość jest w większości mierna, ale są.

Niepokojące jest też to, co istotnie przyczyniło się do ostatecznego upadku Awdijiwki, czyli aktywność rosyjskiego lotnictwa. W ostatnich tygodniach walk, kiedy Rosjanie ostatecznie zaczęli przełamywać ukraińską obronę, na miasto miało spadać nawet 70 bomb szybujących dziennie. To bardzo dużo jak na warunki tej wojny, bo jeszcze kilka miesięcy temu kilkanaście było czymś szczególnym. Taka koncentracja uderzeń powietrznych ma już istotne znaczenie i jeśli Rosjanom będzie się udawało ją powtórzyć w kolejnych wybranych punktach ciężkości, to Ukraińcom trudno będzie gdziekolwiek utrzymać długotrwałą obronę. Żadna ziemianka czy okopy nie są ochroną przed bombami lotniczymi ważącymi 500-1500 kilogramów. Ukraińskie wojsko nie ma odpowiedniej liczby systemów przeciwlotniczych, które byłyby w stanie systematycznie uniemożliwiać Rosjanom naloty przy użyciu bomb szybujących.

Kiedy do powyższych rozważań dodać ciągły głód amunicyjny po stronie ukraińskiej, wobec ograniczonego potencjału produkcyjnego w państwach NATO, to aktualnie trudno patrzeć w przyszłość z wielkim optymizmem. Jednak bitwa o Awdijiwkę, choć formalnie przegrana, faktycznie nie była katastrofą dla Ukraińców, a samym Rosjanom nazywanie jej sukcesem trudno przechodzi przez gardło. Oby więcej takich rosyjskich zwycięstw, bo jeśli będą odnosić kolejne w takim stylu, to Ukraina i państwa NATO będą mieć jeszcze dużo czasu na próby poradzenia sobie się ze swoimi problemami wewnętrznymi.