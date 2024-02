Portal Dnevnik.rs poinformował o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło w niedzielę 18 lutego. Samolot Embraer E-195 linii lotniczych Air Serbia wystartował z lotniska Nikola Tesli w Belgradzie (Serbia) i miał dotrzeć do Düsseldorfu w Niemczech. Tak się jednak nie stało, gdyż doszło do uszkodzenia maszyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Przez osiemdziesiąt lat spali na bombie. Podczas remontu domu w Suchedniowie pod podłogą ujawniono bombę z okresu II wojny światowej

Serbia. Samolot latał przez godzinę z dziurą w kadłubie

Według nieoficjalnych informacji serwisu Tango Six pilot wjechał na pas startowy o niewystarczającej długości z niewłaściwego skrzyżowania, co spowodowało, że miał uderzyć w światła podejścia do lądowania. Zderzenie spowodowało znaczne uszkodzenia kadłuba maszyny, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla pasażerów. Na pokładzie miało być ich łącznie 106, ale na szczęście nikt nie został ranny.

Pilot tuż po starcie poprosił o natychmiastowe lądowanie, co tymczasowo wstrzymało ruch na lotnisku. Jak przekazał serbski portal s-medijicg.com, samolot krążył nad Belgradem przez godzinę. Kiedy wylądował, interweniowali strażacy, którzy spryskali maszynę pianą. Linie Air Serbia przekazały, że przyczyna zdarzenia miała charakter techniczny, a na portalu X pojawiło się wiele zdjęć dokumentujących stan samolotu.

Linie lotnicze Air Serbia wydały komunikat. "Bezpieczeństwo jest priorytetem"

Linie Air Serbia poinformowały, że "bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone w żadnym momencie", a samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku w Belgradzie. "Linie Air Serbia przepraszają za niedogodności i robią wszystko, co w ich mocy, aby lot został wznowiony tak szybko, jak to możliwe" - brzmiał komunikat. W oświadczeniu podano również numer kontaktowy. "Bezpieczeństwo naszych pasażerów i członków załogi jest najważniejszym priorytetem Air Serbia" - zaznaczono.