Szef polskiego rządu Donald Tusk spotkał się z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Wizyta szwedzkiego polityka w Polsce ma dotyczyć w głównej mierze kwestii bezpieczeństwa obu krajów. W poniedziałek 19 lutego premierzy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

Premier Szwecji: Putin ponosi osobistą odpowiedzialność za śmierć Nawalnego

Podczas konferencji prasowej Ulf Kristersson złożył kondolencje dla rodziny Aleksieja Nawalnego. - Prezydent Putin ponosi osobistą odpowiedzialność za śmierć Nawalnego. Takie osoby jak Putin powinny być doprowadzone przed wymiar sprawiedliwości. Dlatego Szwecja chciałaby, żeby Unia rozważyła wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji w reakcji na tę śmierć - podkreślił szef szwedzkiego rządu. - Myślę, że będzie to najlepszy sposób na uczczenie życia Nawalnego - dodał.

- Musimy się mobilizować po to, by Ukraina mogła przeciwstawiać się brutalnej rosyjskiej agresji. To, co robimy dzisiaj, będzie miało wpływ na wyniki wojny, a także naszej przyszłej wspólnej sytuacji bezpieczeństwa - powiedział Ulf Kristersson. - Żyjemy w nowej niebezpiecznej rzeczywistości, najeżonej zagrożeniami. Musimy zwiększyć naszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w tym również za wzmocnienie potencjału produkcji zbrojeniowej w Europie.

Spotkania Donalda Tuska z premierem Szwecji. "Ochrona granic to nasz podstawowy obowiązek"

- Podczas naszej długiej rozmowy potwierdziliśmy, że łączy nas wszystko, jeśli spojrzeć na ostatnie wydarzenia. Mamy tę samą opinię na temat agresji Putina. Polska i Szwecja jest za wsparciem Ukrainy. Mamy długą tradycję współpracy. Bałtyk to nasza wspólna odpowiedzialność. Nie wiemy, jakie będą scenariusze, ale Europa i Stany Zjednoczone muszą być solidarne, odpowiedzialne i działać ramię w ramię. Nie ma miejsca na wątpliwości i brak lojalności - mówił w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Donald Tusk. Szef rządu podkreślił również, że Polska i Szwecja myślą podobnie także w kwestii "nielegalnej migracji". - Ochrona granic jest dla nas ważna, to nasz podstawowy obowiązek jako państwa. Polska będzie zdeterminowana w skutecznej ochronie naszej wschodniej granicy - powiedział Tusk.