Rosyjskie władze poinformowały, że zgon Aleksieja Nawalnego stwierdzono w piątek 16 lutego o godzinie 14:17. Od tego czasu bliscy opozycjonisty w tym jego matka nie mają dostępu do ciała zmarłego. W poniedziałek 19 lutego w kwestii procedury wydania zwłok 47-letniego Nawalnego wypowiedział się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Dmitrij Pieskow o śmierci Nawalnego: Prostackie wypowiedzi Zachodu nie zaszkodzą Putinowi

- Śledztwo jest w toku, prowadzone są wszystkie niezbędne działania w tym zakresie. Ale jak dotąd wyniki tego śledztwa nie zostały podane do wiadomości publicznej i w rzeczywistości nie są znane - powiedział Pieskow w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami cytowany przez agencję Interfax. Zapytany o to, czy Kreml jest zainteresowany przeprowadzeniem dokładnego dochodzenia w tej sprawie, stwierdził, że "prowadzone są działania, które są przewidziane w rosyjskim prawie".

Rzecznik Kremla odniósł się również do kwestii przekazania ciała Nawalnego jego krewnym. Pieskow podkreślił, że procedura ta nie leży w gestii Kremla. Dopytywany o to, czy wie kiedy ciało może zostać wreszcie wydane, odparł krótko: - Nie, to nie jest pytanie do nas. Nie jesteśmy zaangażowani w tę sprawę. To nie jest funkcja administracji prezydenta.

Ponadto Pieskow nazwał wypowiedzi zachodnich przywódców o odpowiedzialności rosyjskich władz za śmierć Nawalnego "prostackimi" - W warunkach, gdy nie ma żadnych informacji, wygłaszanie takich, powiedzmy szczerze, prostackich oświadczeń jest naszym zdaniem absolutnie niedopuszczalne - powiedział rzecznik. Dodał, że takie słowa "na pewno nie zaszkodzą głowie państwa, ale absolutnie nie stawiają w dobrym świetle tych, którzy takie wypowiedzi wygłaszają".

Śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego zostanie przedłużone

Wcześniej tego samego dnia (19 lutego) Kira Jarmysz, rzeczniczka prasowa zespołu Nawalnego, poinformowała, że udaremniono wejście do kostnicy matki Nawalnego oraz jego prawników. "Jeden z prawników został dosłownie wypchnięty. Kiedy personel został zapytany, czy ciało Aleksieja tam jest, nie odpowiedział" - relacjonowała na platformie X Jarmysz. W kolejnym wpisie poinformowała, że śledztwo w sprawie śmierci 47-letniego Nawalnego zostało przedłużone. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Śledztwo ws. śmierci Nawalnego będzie przedłużone. "Grają na czas i nawet nie starają się tego ukryć.