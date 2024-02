Według oficjalnej wersji rosyjskiej służby więziennictwa lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zmarł w piątek 16 lutego na terenie kolonii karnej "Polarny Wilk" w miejscowości Charp na dalekiej północy Rosji. Aleksiej Nawalny od 3 lat przebywał w więzieniu, przy czym od pół roku na Syberii, gdzie odsiadywał karę 19 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego zostanie przedłużone. "Grają na czas"

Bliscy Aleksieja Nawalnego, w tym jego matka, od trzech dni nie mają dostępu do ciała zmarłego. Jak poinformowała w mediach społecznościowych Kira Jarmysz, rzeczniczka prasowa zespołu Nawalnego, w poniedziałek 19 lutego, matka opozycjonisty oraz jego prawnicy zjawili się w kostnicy. "Nie pozwolono im wejść do środka. Jeden z prawników został dosłownie wypchnięty. Kiedy personel został zapytany, czy ciało Aleksieja tam jest, nie odpowiedział" - relacjonowała na platformie X Jarmysz.

W kolejnym wpisie rzeczniczka przekazała, że śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego zostało przedłużone. Decyzję podjęli śledczy zajmujący się tą sprawą. "Nie wiadomo, jak długo potrwa dochodzenie, bo według prowadzących śledztwo przyczyna śmierci jest wciąż 'nieokreślona'. Oni kłamią, grają na czas i nawet nie starają się tego ukryć" - napisała Kira Jarmysz.

Sprzeczne informacje w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego. Służby zacierają ślady?

Rosyjskie władze poinformowały, że zgon Aleksieja Nawalnego stwierdzono w piątek 16 lutego o godzinie 14:17. Służba więzienna przekazała, że opozycjonista poczuł się źle po spacerze i około godz. 13:00 stracił przytomność. Z oficjalnego komunikatu wynika, że na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Rodzina Aleksieja Nawalnego i współpracownicy obciążyli odpowiedzialnością za jego śmierć Władimira Putina. Niezależni dziennikarze, którzy zbierają informacje na temat zgonu opozycjonisty, są zdania, że było to zabójstwo polityczne, którego ślady reżim próbuje zacierać, dlatego zwleka z wydaniem ciała rodzinie.

Co więcej, mężczyzna, który przebywał w tej samej kolonii karnej co Nawalny, przedstawił zupełnie różną wersję wydarzeń od tej deklarowanej przez służby. Więzień powiedział, że już dzień wcześniej w zakładzie zaczęło się "niezrozumiałe szaleństwo". - Zamknięto nas i pouczono, że między celami nie będzie żadnego ruchu, wzmocniono też ochronę. Nawet nosa nie można było wystawać na ulicę. Późnym wieczorem i w nocy trzy razy słychać było wjeżdżające na teren kolonii samochody, ale przez okno nie było ich widać - relacjonował. Powiedział również, że karetki pogotowia przyjechały do kolonii karnej dopiero wtedy, gdy już wszyscy osadzeni wiedzieli o śmierci Nawalnego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Śmierć Aleksieja Nawalnego. Współwięzień podważył wersję Kremla. Opisał "szaleństwo" w kolonii karnej.