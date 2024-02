Trwają spekulacje na temat śmierci Aleksieja Nawalnego. Ciało 47-letniego opozycjonisty miało zostać przewiezione do znajdującego się w pobliżu kolonii karnej "Wilk polarny" Salechardu. Kiedy matka Nawalnego udała się na miejsce, kostnica była jednak zamknięta. Jeden z pracowników zakładu miał przyznać w rozmowie z Agencją Reutera, że ciało opozycjonisty nigdy nie trafiło do kostnicy. Informację tę przekazała także rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz, która zażądała od rosyjskich władz wydania ciała polityka rodzinie. Z kolei "Nowaja Gazeta", która powołuje się na zeznania anonimowego ratownika medycznego, podała, że ciało przewieziono do kostnicy Okręgowego Szpitala Klinicznego w Salechardzie. Poinformowała również, że na ciele opozycjonisty odnaleziono ślady siniaków, które wskazują na atak padaczki.

Tajemniczy konwój z kolonii karnej. To nim wywieziono ciało Nawalnego?

Teraz w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego pojawiła się kolejna niewiadoma. Mimo że jak podkreślił bliski współpracownik opozycjonisty, Leonid Wołkow, kolonia karna jest naszpikowana kamerami, do tej pory nie ujawniono żadnego nagrania pochodzącego z dnia śmierci Nawalnego. "Tam wszędzie są kamery. Każdy jego krok był filmowany ze wszystkich perspektyw. Każdy pracownik ma wideorejestrator" - napisał na Twitterze Wołkow cytowany przez "The Guardian". "W ciągu dwóch dni nie wyciekło ani nie zostało opublikowane ani jedno wideo. Nie ma tu miejsca na niepewność" - dodał.

Opozycyjny rosyjski portal Mediazona opublikował jednak nagranie, które pochodzi nie z kolonii karnej, a z kamer monitoringu na trasie w okolicy rzeki Ob. Droga ta prowadzi z więzienia do Salechardu. Na filmie zarejestrowanym w nocy z 16 na 17 lutego widać konwój pojazdów, w skład którego wchodzą dwa policyjne samochody - jeden na czele, drugi na końcu kolumny, a także cywilny sedan oraz minibus służby więziennej. Jak przekazała Mediazona, pojazdy, które kilka minut przed północą 17 lutego jechały w konwoju, poruszały się ze znacznie mniejszą prędkością od pozostałych aut przemierzających tę trasę.

Według informacji przekazanych przez Mediazonę kolonia karna, w której zamknięty był Nawalny, a także wspomniane wcześniej miasto Salechard znajdują się po dwóch przeciwnych stronach rzeki Ob. Ponieważ przez rzekę nie prowadzi żaden most, przeprawa możliwa jest wyłącznie na dwa sposoby. W lecie umożliwia to prom, z kolei zimą trzeba przejechać po lodzie. Na publicznym streamie, który pozwala kierowcom ocenić stan i długości kolejki do promu zarejestrowano, że po północy konwój przekroczył rzekę i skierował się w stronę Salechardu. Nie wiadomo jednak, jak wyglądała jego dalsza trasa. Portal podał, że w poprzednich siedmiu dniach nie zarejestrowano podobnej kolumny samochodów.

Sprzeczne informacje w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego. Więzień: Myślę, że zmarł wcześniej

Rosyjskie władze poinformowały, że zgon Aleksieja Nawalnego stwierdzono w piątek 16 lutego o godzinie 14:17. Służba więzienna przekazała, że opozycjonista poczuł się źle po spacerze i około godz. 13:00 stracił przytomność. Z oficjalnego komunikatu wynika, że na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Mężczyzna, który przebywał w tej samej kolonii karnej co Nawalny, przedstawił jednak inną wersję zdarzeń. Więzień powiedział, że już dzień wcześniej w zakładzie zaczęło się "niezrozumiałe szaleństwo".

Według jego relacji zmieniła się wówczas standardowa procedura. Kazano osadzonym pójść do swoich cel wcześniej niż zazwyczaj. - Zamknięto nas i pouczono, że między celami nie będzie żadnego ruchu, wzmocniono też ochronę. Nawet nosa nie można było wystawać na ulicę. Późnym wieczorem i w nocy trzy razy słychać było wjeżdżające na teren kolonii samochody, ale przez okno nie było ich widać - relacjonował. Poinformował również, że 16 lutego przeprowadzono rano niespodziewaną inspekcję. Mężczyzna twierdzi, że karetki pogotowia przyjechały do kolonii karnej dopiero wtedy, gdy wszyscy osadzeni wiedzieli już o śmierci Nawalnego. - Myślę, że Nawalny zmarł wcześniej, niż podano w oficjalnym komunikacie, najprawdopodobniej poprzedniej nocy - powiedział więzień.