Zaskakujący ruch Danii. Przekaże Ukrainie całą swoją artylerię

Podczas dyskusji poświęconej wojnie w Ukrainie szefowa duńskiego rządu powiedziała, że w Europie nadal są zapasy broni, które powinny trafić na Ukrainę. - Przykro mi to mówić, przyjaciele, ale w Europie nadal jest amunicja. To nie jest tylko kwestia produkcji, bo mamy broń, mamy amunicję, mamy obronę powietrzną, której nie musimy w tej chwili używać i którą powinniśmy dostarczyć Ukrainie - podkreśliła Mette Frederiksen.

W styczniu ubiegłego roku Kopenhaga zadeklarowała, że przekaże Kijowowi wyrzutnie Cesar. Duńskie wojsko dysponuje jednak także innymi rodzajami artylerii - między innymi systemami A3MS.

W niedzielę "Bild" opublikował z kolei informacje na temat przekazanych Ukrainie przez rząd Niemiec pojazdów bojowych. Dziennik ustalił, że "transportery opancerzone nie nadają się do użycia w warunkach bojowych". Jak przypomniano, decyzja o przekazaniu amerykańskich transporterów APC produkowanych przez niemiecki koncern FFG zapadła pod koniec maja ubiegłego roku. Berlin zdecydował, że dostarczy armii ukraińskiej 66 pojazdów. Do tej pory do Kijowa trafiło 48 transporterów opancerzonych. "Okazały się zupełnie nieprzydatne na linii frontu w Ukrainie i w ogóle do użycia w warunkach bojowych. Mają cienkie poszycie, nie mają pancerza przeciwminowego. Są kruche przy ogniu artyleryjskim, rakietowym i moździerzowym" - czytamy. Więcej na ten temat piszemy w poniższym tekście:

Monachium. Zakończyła się 60. Konferencja Bezpieczeństwa

W niedzielę zakończyła się 60. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Trzydniowe obrady czołowych światowych polityków, ekspertów i aktywistów zostały zdominowane przez temat dwóch konfliktów, mających globalne konsekwencje - wojny w Ukrainie oraz między Izraelem a Hamasem. W obliczu tych międzynarodowych wyzwań przedstawiciele państw Unii Europejskiej zadeklarowali konieczność wzmocnienia europejskich zdolności obronnych. Z kolei przedstawiciele administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zapewniali, że Kongres przyjmie długo oczekiwany pakiet pomocy dla Ukrainy. W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie przedstawiciele zarówno krajów Zachodu, jak i Globalnego Południa, takich jak Indie, przekonywali o potrzebie wypracowania rozwiązania dwupaństwowego.

Tematem oświadczeń polityków była także śmierć w kolonii karnej rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. Szefowie dyplomacji krajów grupy G7 zażądali od Rosji wyjaśnień w tej sprawie.

Wśród gości tegorocznej konferencji znaleźli się między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wiceprezydent USA Kamala Harris, szef NATO Jens Stoltenberg, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Izraela Izaak Herzog oraz chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. Polskę reprezentowali szefowie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Radosław Sikorski i Jacek Siewiera. Obecny był również poseł Michał Szczerba, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.