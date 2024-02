Amerykanie przyjechali na Węgry i osłupieli. Nigdy wcześniej nie potraktowano ich w taki sposób

Jeden z członków czteroosobowej ponadpartyjnej delegacji amerykańskiej, która przybyła do stolicy Węgier, senator Chris Murphy powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że nigdy dotąd nie spotkał się z takim przyjęciem w sojuszniczym kraju. Przypomniał, że choć wcześniej Turcja przedłużała już ratyfikację zgody na wejście Szwecji do NATO, to jednak podobna delegacja została w Ankarze przyjęta przez władze tego kraju.

Amerykańscy politycy w szoku po wizycie na Węgrzech. Tak potraktowały ich władze

W Budapeszcie nikt z przedstawicieli węgierskiego rządu ani żaden z posłów do Zgromadzenia Narodowego reprezentujących rządzącą koalicję Fidesz-KDNP nie spotkał się z amerykańskimi senatorami. Goście z Waszyngtonu porozmawiali jedynie z przedstawicielami węgierskich organizacji pozarządowych.

Kilka dni temu wiadomość o przylocie delegacji ze Stanów Zjednoczonych skomentował minister spraw zagranicznych Węgier. Péter Szijjártó powiedział, że nie warto, aby senatorowie wywierali na węgierski parlament jakikolwiek nacisk, bo nie podejmuje on decyzji na podstawie wizyt delegacji poszczególnych krajów. W sobotę w orędziu o stanie państwa premier Viktor Orbán powiedział, że konflikt między rządami Szwecji i Węgier jest niemal zakończony i w związku z tym spodziewa się, że posłowie wyrażą zgodę na akcesję Szwecji do NATO na kolejnej sesji parlamentu, która rozpoczyna się 26 lutego.

Szwecja oczekuje szybkiej zgody Węgier na wejście do NATO

Minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billström mówił w tym tygodniu, że oczekuje, iż Węgry wkrótce zgodzą się na przystąpienie Szwecji do NATO. Rząd w Budapeszcie wstrzymał procedurę akcesji z powodu szwedzkich zarzutów odnośnie praworządności i stanu demokracji na Węgrzech. Szef MSZ Szwecji powiedział, że dla jego kraju przystąpienie do NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Podkreślił jednak, że choć relacje transatlantyckie są kluczem dla bezpieczeństwa Europy, to nie mogą być brane za pewnik. Dodał, że jego kraj szykuje kolejny pakiet pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy, a wsparcie dla Kijowa pozostaje jednym z priorytetów szwedzkiej polityki zagranicznej.

Węgry są ostatnim krajem NATO, który nie zaakceptował wejścia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ubiegłym tygodniu rządząca koalicja zbojkotowała nadzwyczajne posiedzenie parlamentu w sprawie akcesji Sztokholmu do Paktu. Szef parlamentarnej frakcji Fideszu Máté Kocsis napisał na swoim profilu w portalu społecznościowym, że ratyfikacja przyjęcia Szwecji może się odbyć w czasie normalnego posiedzenia, czyli w drugiej połowie lutego.