USA gratulują Polsce. Rosyjski agent planował podpalić budynki we Wrocławiu

"Wyrażamy uznanie dla polskich organów ścigania za aresztowanie osoby, która w imieniu rosyjskich służb bezpieczeństwa planowała podpalić budynki w Polsce. To aresztowanie pokazuje, że sabotażyści wspierający rosyjskie działania będą pociągani do odpowiedzialności" - czytamy we wpisie Adrienne Watson na portalu X.

Gratulacje z USA dla Polski. Chodzi o zatrzymanie rosyjskiego agenta

Przypomnijmy: 31 stycznia funkcjonariusze ABW zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych. Obywatel Ukrainy, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, miał przygotowywać się do działań dywersyjnych i sabotażowych. Mężczyzna chciał podpalić obiekty rozmieszczone w pobliżu elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia - na wniosek prokuratury - zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.