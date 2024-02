Nie żyje syn znanej biznesmenki polskiego pochodzenia. Ciało 19-latka odnaleziono w akademiku

Ciało 19-letniego studenta zostało odnalezione w akademiku Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley we wtorek (13 lutego) około godziny 16.23 czasu lokalnego. Doniesienia potwierdziła w rozmowie z mediami Janet Gilmore, rzecznika uczelni, cytowana przez stację NBC. Z informacji podanych w niedzielę wynika, że zmarłym nastolatkiem był Marco Troper - syn byłej dyrektor generalnej YouTube'a Susan Wojcicki.

Nie żyje syn Susan Wojcicki. Ciało 19-latka odnaleziono w akademiku

Tożsamość zmarłego potwierdza wpis Esther Wojcicki - babci 19-latka. "Moją rodzinę dotknęła wczoraj tragedia. W wieku 19 lat odszedł mój ukochany wnuk Marco Troper" - napisała na portalu Facebook. "Życie Marco zakończyło się zbyt wcześnie. Jesteśmy załamani, gdy myślimy o możliwościach i doświadczeniach życiowych, które ominą jego i nas wszystkich. Marco, wszyscy cię kochamy i tęsknimy za tobą bardziej, niż kiedykolwiek będziesz wiedział" - napisała babcia zmarłego nastolatka. Z relacji rodziny wynika, że Marco Troper był dobrze zapowiadającym się studentem matematyki na UC Berkeley, gdzie niedawno rozpoczął drugi semestr pierwszego roku.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci syna Susan Wojcicki. "Jedno wiemy na pewno"

Rzeczniczka uczelni relacjonuje, że na miejsce szybko wezwani zostali funkcjonariusze lokalnej straży pożarnej, którzy starali się reanimować nastolatka. Gdy do akademika dotarła ochrona kampusu, chłopak już nie żył. W sprawie toczy się śledztwo. Z doniesień służb wynika jednak, że nic nie wskazuje na to, by doszło do przestępstwa.

W rozmowie z lokalnym portalem SFGate Esther Wojcicki przekazała, że przyczyną śmierci mogło być przedawkowanie narkotyków. - Zażył jakiś narkotyk i nie wiemy, co w nim było. Ale jedno wiemy na pewno - był to narkotyk - poinformowała babcia nastolatka. Przyczynę zgonu Marco Tropera potwierdzi raport toksykologiczny, który rodzina ma otrzymać w przeciągu 30 dni.

Marco Troper pochodził z rodziny znanych przedsiębiorców polskiego pochodzenia. Jego matka, Susan Wojcicki, od 2014 do 2023 roku pełniła funkcję dyrektorki generalnej YouTube'a. Jej rodzicami byli Stanley Wojcicki, pochodzący z Polski profesor fizyki, oraz Esther Wojcicki, nazywana przez wielu "matką chrzestną Doliny Krzemowej".