Media: Władimir Putin ma nową kochankę. To "hrabina donosów" i miłośniczka cenzury

Według mediów Władimir Putin ma nową kochankę i jest nią przewodnicząca Ligi Bezpiecznego Internetu. Ekaterina Mizulina ma 39 lat i jest córką senatorki Eleny Mizuliny, która znana jest ze swoich proputinowskich i antyukraińskich poglądów. Starsza Mizulina przyłożyła rękę do inicjatyw ograniczających drastycznie prawa i swobody obywatelskie. "Szczególnie zasłużyła się walką z LGBT i aborcją, domagała się zakazania seksu oralnego" - podkreśla "Gazeta Wyborcza". Jej ojcem jest z kolei wykładowca akademicki, profesor filozofii Michaił Mizulin.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające słowa premiera Finlandii: Istnieje wysokie ryzyko ataku Rosji na nasze granice

Media: Władimir Putin ma nową kochankę. To "hrabina donosów"

W 2004 roku Ekaterina Mizulina ukończyła Uniwersytet Londyński na kierunku historia sztuki i język indonezyjski, a w 2010 roku została absolwentką Instytutu Krajów Azjatyckich i Afrykańskich Uniwersytetu Moskiewskiego - podaje focus.ua. Portal podkreśla, że kobieta pracowała również jako tłumaczka oficjalnych delegacji rosyjskich.

W 2017 roku Mizulina została przewodniczącą Ligi Bezpiecznego Internetu. Opowiada się m.in. za cenzurą w internecie i karami finansowymi dla środków masowego przekazu i sieci społecznościowych. W Rosji nazywana jest "hrabiną donosów". "Budzi taki lęk, że ci, których wzięła na celownik, korzą się przed nią, publicznie błagając o wybaczenie i obiecując, że już nigdy przenigdy grzeszyć nie będą, a ojczyznę kochają" - pisała o niej na początku stycznia "Gazeta Wyborcza".

Nowa kochanka Putina budzi lęk. "Trzeba przed jej obliczem wyznać grzechy, okazać skruchę i obiecać poprawę"

Według agencji Wiortska Ekaterina Mizulina doniosła już na 166 blogerów, artystów i cztery zespoły muzyczne wyrażające myśli niezgodne z narracją Kremla. Tak było m.in. z Nikołajem Lebiediewem, popularnym tiktokerem z Mołdawii. W 2022 roku wrzucił do sieci nagranie, w którym parodiował rosyjskiego żołnierza. Dzień później przewodnicząca Ligi Bezpiecznego Internetu zwróciła się do Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sprawdzenie tiktokera, twierdząc, że jest on degeneratem, który szydzi z armii. Kolejnego dnia Nekoglai został aresztowany. Jak poinformował później, przez dwa tygodnie był torturowany.

W lutym tego roku zmusiła z kolei do publicznych przeprosin studentkę, która kwestionowała konieczność odbywania służby wojskowej pod groźbą wszczęcia postępowania karnego za dyskredytację armii. "Uciec spod jej karzącej ręki jednak można. Trzeba przed obliczem 'hrabiny' wyznać grzechy, okazać skruchę i obiecać poprawę" - zaznacza "GW". 29 stycznia 2024 roku Ekaterina Mizulina została wpisana na listę sankcyjną UE nałożoną w związku z łamaniem praw człowieka oraz "poważnymi i systematycznymi naruszaniami wolności słowa".

Ukraińskie media podkreślają, że Mizulinę charakteryzuje typ urody, który szczególnie podoba się Władimirowi Putinowi. To samo twierdzi rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka Olga Romanowa. - Katia jest całkowicie w stylu Putina - podkreśliła.

Życie prywatne Putina to od lat temat spekulacji. Jedyne potwierdzone przez Kreml informacje to ślub i rozwód z Ludmiłą, z którą ma dwie córki - Mariję i Jekaterinę. Z informacji mediów wynika jednak, że w trakcie małżeństwa z Ludmiłą Putin miał mieć romans ze Swietłaną Kriwonogich, sprzątaczką, a obecnie milionerką. Dyktator ma być ojcem jej córki, urodzonej w 2003 roku Elizawiety (znanej jako Luiza). Kolejnym niepotwierdzonym związkiem w życiu Putina był ten z Aliną Kabajewą, emerytowaną gimnastyczką i przewodniczącą rady nadzorczej Narodowej Grupy Medialnej. Uważa się, że kobieta ma z Putinem dwoje dzieci, urodzonych z 2015 i 2019 roku w Szwajcarii.

***