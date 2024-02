Funkcjonariusze rosyjskiej kolonii karnej, w której zmarł Aleksiej Nawalny, stwierdzili, że przyczyną jego zgonu był "syndrom nagłej śmierci". Taką informację, według rzeczniczki polityka Kiry Jarmysz, oficjalnie przekazano matce opozycjonisty. Ludmiła Nawalny otrzymała także dokument, w którym napisano, że jej syn zmarł 16 lutego o 14:17 czasu lokalnego.

Zobacz wideo Miedwiediew: Nawalny może postrzegać siebie jako kogoś w typie Mandeli czy Havla

Rosja. Ciała Nawalnego nie wydano rodzinie. Podano zaskakujący powód śmierci syna

Kobiecie, która przyjechała do kolonii karnej w leżącej w Arktyce osadzie Charp, nie wydano ciała syna. Funkcjonariusze odesłali ją do najbliższego dużego miasta, Salechard. Tam pracownicy kostnicy stwierdzili, że również u nich nie ma zwłok Aleksieja Nawalnego. Jednemu z adwokatów towarzyszących Ludmile Nawalny, prokuratorzy Komitetu Śledczego powiedzieli, że pobrali próbki do badania i wydadzą ciało rodzinie, kiedy dostaną wyniki.

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz przypomniała, że są już dwie wersje przyczyn śmierci polityka. Pierwszą podały państwowe media - miało to być oderwanie się skrzepu. Drugą wskazali funkcjonariusze więzienni, nazywając ją "syndromem niespodziewanej śmierci". "Oni kłamią i nie ma żadnych wątpliwości, że było to zaplanowane zabójstwo" - powtarzają współpracownicy Aleksieja Nawalnego.

Rosja. Aleksiej Nawalny był w więzieniu od 2021 roku

W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Na początku 2021 r. wrócił do Rosji i trafił do więzienia, bo sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności.

Od czasu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Kreml przyspieszył kampanię tłumienia i uciszania wewnętrznej opozycji. Nawalny wypowiedział się przeciwko wojnie, atakując Putina podczas wystąpienia w sądzie i nazywając inwazję "głupią" i "zbudowaną na kłamstwach".

W marcu 2022 roku Aleksiej Nawalny został skazany na dziewięć lat więzienia pod zarzutem oszustwa i obrazy sądu. W październiku 2022 roku przed sądem kasacyjnym drugiej instancji Sądu Powszechnego w Moskwie przeprowadzono rozprawę w sprawie odwołania od wyroku skazującego. Nawalny złożył odwołanie, sąd pierwszej instancji odrzucił jego wniosek w maju tego roku.

W sierpniu 2023 roku informowano o tym, że Nawalny usłyszał kolejny wyrok za promowanie terroryzmu i ekstremizmu. Wydał go moskiewski sąd na posiedzeniu odbywającym się w kolonii karnej nr 6 w obwodzie włodzimierskim. Nawalny odsiadywał tam dwa wcześniejsze wyroki: 3 i 9 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności i zamknięcie opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę sądową, ale mogli oglądać obrady na ekranach w specjalnej sali medialnej w pobliżu.