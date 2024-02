Zachodnie media rozpisują się o słowach prezentera TVP Info. "Punkt zwrotny"

W niedzielę 11 lutego w TVP Info gośćmi byli aktywiści działający na rzecz osób LGBT: Maja Heban i Bart Staszewski. Na początku programu prowadzący program Wojciech Szeląg zwrócił się do swoich rozmówców i widzów Telewizji Polskiej. - Zanim zaczniemy rozmowę, to wydaje mi się, że powinny paść trzy zdania. Przez długie lata w Polsce pod adresem wielu osób padały haniebne słowa, tylko dlatego, że osoby te postanowiły same decydować o tym, za kogo się uważają i kogo kochają. Osoby LGBT+ to nie ideologia, a ludzie, konkretne imiona, twarze, bliscy i przyjaciele. Wszystkie te osoby powinny gdzieś usłyszeć słowo "przepraszam". Właśnie z tego miejsca przepraszam - powiedział dziennikarz łamiącym się głosem. Goście byli równie poruszeni i podziękowali za te przeprosiny.

Zobacz wideo Bart Staszewski: Składamy dziesiątki wniosków o wszczęcie postępowania przeciwko TVP, ale bez woli politycznej nic się nie zmieni

Zachodnie media o przeprosinach w TVP Info dla osób LGBT+. "Coś się zmienia"

Nagranie początku rozmowy w swoich mediach społecznościowych opublikował Bart Staszewski, a oprócz polskich mediów słowa Wojciecha Szeląga odnotowały europejskie media.

"Przeprosiny w telewizji na żywo dają nadzieję polskiej społeczności LGBT+" - brzmi tytuł obszernego tekstu na portalu duńskiej Tv2. Jak zauważają dziennikarze, głos prowadzącego się lekko załamał podczas przeprosin, z kolei obecność Barta Staszewskiego w studiu TVP Info jeszcze pół roku temu byłaby nie do pomyślenia.

W Niemczech o przeprosinach osób ze społeczności LGBT+ w TVP Info napisano m.in. w "Frankfurter Rundschau" w tekście pt. "Punkt zwrotny w polskiej telewizji państwowej: prezenter przeprasza osoby LGBT+". "Ten gest to kolejny sygnał, że w Polsce coś się zmienia, odkąd prawicowa partia PiS musiała oddać władzę" - czytamy. Inna niemiecka redakcja "Kölner Stadt-Anzeiger" wyjaśnia czytelnikom, że mowę nienawiści w polskiej telewizji publicznej zakończyła dopiero niedawna zmiana władzy. "Deutsche Welle" zamieściło z kolei w swoich mediach społecznościowych nagranie z przeprosinami Wojciecha Szeląga.

BBC o zmianach w TVP

BBC z kolei zwraca uwagę, że zmiany w publicznej telewizji nadzorował "prounijny premier Donald Tusk", a Szeląg nie pracował w TVP w czasach rządów PiS-u. "Jego nominacja jest częścią szeroko zakrojonej serii zmian personalnych pod rządami nowej władzy. Nowe kierownictwo TVP Info przeprosiło także za ataki na Pawła Adamowicza, byłego prezydenta Gdańska, zamordowanego w 2019 roku" - zauważyła brytyjska stacja. W obszernym tekście zacytowano także słowa Wojciecha Szeląga i Barta Staszewskiego. Aktywista przyznał, że po przeprosinach Szeląga prawie rozpłakał się na wizji.