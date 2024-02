Putin "w fantastycznym nastroju" po śmierci Nawalnego. Dziennikarz pokazał nagranie

Informacje o śmierci Aleksieja Nawalnego podała po raz pierwszy służba więzienna kolonii karnej, w której opozycjonista odbywał wyrok za rzekome oszustwa, obrazę sądu oraz działalność terrorystyczną i ekstremistyczną. Według oficjalnego stanowiska służb Nawalny miał poczuć się źle po spacerze i niemalże natychmiast stracić przytomność. Doniesienia o śmierci opozycjonisty potwierdziła kolejnego dnia Kira Jarmysz. "Aleksiej Nawalny został zamordowany. Zgon nastąpił 16 lutego o 14.17 czasu miejscowego" - podała rzeczniczka więzionego polityka. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Rzeczniczka Nawalnego potwierdza informację o jego śmierci. 'Został zamordowany'".

Putin w pierwszym publicznym wystąpieniu po śmierci Nawalnego. "Jest w fantastycznym nastroju"

W dniu śmierci Aleksieja Nawalnego Władimir Putin odbywał kolejną z regionalnych wizyt, które stały się jego częstą praktyką w okresie przygotowań do zbliżających się wyborów prezydenckich. Tym razem celem podróży rosyjskiego przywódcy stał się obwód czelabiński. Jak dowiadujemy się z relacji państwowej rosyjskiej agencji prasowej TASS, Putin wizytował między innymi lokalną fabrykę robotów oraz spotkał się ze studentami i pracownikami zakładu przemysłowego.

To drugie spotkanie było jednocześnie pierwszym publicznym wystąpieniem Władimira Putina po oficjalnym ogłoszeniu informacji o śmierci opozycjonisty. Zwrócił na to uwagę Max Seddon, specjalizujący się w tematyce rosyjskiej dziennikarz brytyjskiego "Financial Times". "Putin nie powiedział jeszcze nic na temat śmierci Nawalnego. W jego pierwszym publicznym wystąpieniu po ujawnieniu tej informacji widać jednak, że jest w fantastycznym nastroju" - napisał na portalu X. Dziennikarz opatrzył swój wpis nagraniem, na którym widzimy zadowolonego prezydenta gratulującego lokalnym pracownikom przemysłowym.

Rosjanie organizują się, aby upamiętnić Aleksieja Nawalnego. Zatrzymano ponad 200 osób

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w rozmowie z mediami, że Putin otrzymał podczas podróży komunikat z Moskwy informujący go o śmierci Nawalnego. Prezydent Rosji wciąż nie skomentował jednak publicznie doniesień o losie jednego ze swoich największych oponentów. Jak informowaliśmy, wieści o śmierci opozycjonisty zostały również przekazane z opóźnieniem przez państwowe media, które w oficjalnych komunikatach nie podały nawet jego imienia. Propagandowi dziennikarze twierdzili ponadto, że Nawalny został zapomniany nawet przez swoich własnych współpracowników.

Wbrew propagandowym komunikatom Kremla, śmierć słynnego opozycjonisty spotkała się ze spontaniczną reakcją ze strony wielu rosyjskich obywateli. Niezależny rosyjski portal OWD-Info podaje, że od piątku (16 lutego) zatrzymano już łącznie co najmniej 231 osób organizujących i uczestniczących w wiecach upamiętniających Aleksieja Nawalnego.

Portal Meduza informuje między innymi, że moskiewskie służby aresztowały obywateli, którzy w ramach protestu przyszli złożyć kwiaty przed Ścianą Boleści - pomnikiem upamiętniającym ofiary stalinowskich represji.