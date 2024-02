Przypomnieli wiadomość od Aleksieja Nawalnego. Przejmujący apel. "Jeśli zostanę zabity..."

W piątek 16 lutego rosyjska służba więzienna poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego. Według reżimowych służb lider opozycji źle się poczuł i stracił przytomność. Nawalny był przetrzymywany od trzech lat w kolonii karnej, gdzie poddawano go torturom fizycznym i psychicznym. Jego współpracownicy wielokrotnie alarmowali, że stan zdrowia opozycjonisty jest bardzo zły, a służby więzienne nie dopuszczają do niego lekarzy i nie dostarczają na czas odpowiednich lekarstw. Wszystkie informacje agencyjne dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego opierają się na razie jedynie na komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej.

Przypomnieli wiadomość od Nawalnego. Przejmujący apel

CNN postanowiło przypomnieć wiadomość, którą przekazał rosyjski opozycjonista w filmie dokumentalnym "Nawalny", który dostał Oscara w 2023 roku. - Wiadomość ode mnie w razie sytuacji, gdy zostanę zabity, jest bardzo prosta: nie poddawajcie się - mówi Aleksiej Nawalny na udostępnionym nagraniu. Po tych słowach mężczyzna zostaje poproszony o zwrócenie się do odbiorców w języku rosyjskim. - Posłuchajcie, mam wam coś oczywistego do powiedzenia - kontynuuje. - Nie wolno wam się poddawać. Jeśli oni zdecydują się mnie zabić, to znaczy, że jesteśmy niesamowicie silni. Musimy wykorzystać tę moc, aby się nie poddawać, pamiętać, że mamy ogromną siłę, którą ci źli ludzie próbują stłamsić. Nie zdajemy sobie sprawy, jak silni jesteśmy - podkreśla na nagraniu Rosjanin. - By zło wygrywało, wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie robią. Więc nie bądź bierny. Nie pozostawaj bierny - apelował Nawalny.

Nie żyje Aleksiej Nawalny. Był liderem rosyjskiej opozycji

47-letni Aleksiej Nawalny od grudnia ubiegłego roku był więziony w kolonii karnej w okręgu jamalsko-nienieckim na północy Rosji. Według służby więziennej opozycjonista "poczuł się źle po spacerze i stracił przytomność". Do Nawalnego miano wezwać personel medyczny, który przeprowadził bezskuteczną reanimację. Pół roku temu został skazany na 19 lat więzienia za rzekomą działalność ekstremistyczną. Wcześniej rosyjski opozycjonista przebywał w kolonii karnej numer sześć w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy.

Nawalny był rosyjskim prawnikiem, publicystą i działaczem politycznym, przez lata liderem rosyjskiej opozycji, autorem jednego z najpopularniejszych w Rosji blogów. Od 2011 roku organizował antyrządowe demonstracje, podczas których propagował reformy antykorupcyjne oraz protestował przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi i jego rządom. Był działaczem Rosyjskiej Rady Koordynacyjnej Opozycji, liderem partii Rosja Przyszłości oraz założycielem Fundacji Antykorupcyjnej.

W styczniu 2021 roku Aleksiej Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej prawdopodobnie przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wówczas wobec niego kolejne sprawy karne. Został skazany na łączną karę ponad 30 lat pozbawienia wolności. Za swoją działalność opozycyjną w Rosji Aleksiej Nawalny był typowany do pokojowej Nagrody Nobla. W październiku 2021 został laureatem Nagrody imienia Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski, za działalność na rzecz praw człowieka i wolności.