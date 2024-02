W styczniu 2024 roku minęły trzy lata od kiedy Aleksiej Nawalny został aresztowany. 16 lutego rosyjska służba więziennictwa poinformowała o śmierci opozycjonisty. Według reżimowych służb 47-letni Nawalny miał stracić przytomność w trakcie spaceru na dziedzińcu więziennym. Lekarze, którzy zostali wezwani na miejsce, stwierdzili jego zgon.

Michaił Chodorkowski znany z krytyki Kremla rosyjski opozycjonista i dawny więzień polityczny w mediach społecznościowych wezwał obywateli Rosji do uczestnictwa w nadchodzących wyborach prezydenckich. Zaznaczył przy tym co muszą wtedy zrobić. "Wzywam wszystkich, aby przyszli do lokali wyborczych w południe 17 marca i napisali nazwisko Aleksieja Nawalnego na karcie do głosowania. Jeśli ktoś nie wiedział lub miał wątpliwości, jak się w tym dniu zachować, oto odpowiedź" - napisał na Telegramie Chodorkowski, współzałożyciel emigracyjnego Komitetu Antywojennego Rosji.

Chodorkowski na swoich profilach w mediach społecznościowych w kontekście śmierci Aleksieja Nawalnego stwierdził również, że "najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się na pewno, co tak naprawdę się wydarzyło". "Niezależnie od tego osobistą odpowiedzialność ponosi Władimir Putin, który najpierw zlecił jego (Nawalnego - red.) otrucie, a następnie wysłał go do więzienia" - stwierdził w dalszej części wpisu opublikowanego na platformie X.

Michaił Chodorkowski został skazany na 10 lat łagru

Michaił Chodorkowski jest przedsiębiorcą, który obecnie żyje na emigracji w Wielkiej Brytanii. Niegdyś był szefem koncernu naftowego "JUKOS" i jednocześnie jednym z najbogatszych ludzi w Rosji. W 2003 roku został aresztowany w wyniku konfliktu z Kremlem. Chodorkowski oskarżył wówczas ludzi związanych bezpośrednio z Władimirem Putinem o korupcję. W 2005 roku przedsiębiorcę skazano na 10 lat i 10 miesięcy łagru za domniemane przestępstwa gospodarcze.

W 2013 roku Władimir Putin ułaskawił Chodorkowskiego, który nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Po wypuszczeniu z więzienia wyjechał za granicę, gdzie kontynuował krytykę Kremla. W 2021 roku szereg organizacji z nim związanych zostało sklasyfikowanych jako niepożądane w Rosji. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę Chodorkowski współtworzył Komitet Antywojenny Rosji.