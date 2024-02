- Po próbie zamordowania go w 2020 r. mógł bezpiecznie żyć za granicą, ale wrócił do Rosji, wiedząc, że prawdopodobnie zostanie zatrzymany - zwrócił uwagę Joe Biden, mówiąc o Aleksieju Nawalnym. - Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina. Nie możemy dać się oszukać ani w Rosji, ani u nas w Ameryce, ani nigdzie indziej na świecie. Putin nie tylko atakuje obywateli innych państw, co widzieliśmy w Ukrainie, ale również powoduje straszne zbrodnie przeciwko własnym obywatelom - dodał prezydent USA.

Joe Biden zaznaczył, że "Aleksiej Nawalny był wszystkim tym, czym nie jest Putin". - Był odważny, oddany praworządności. Nawalny wierzył właśnie w taką Rosję. Wiedział, że jest to sprawa, o którą warto walczyć i nawet umrzeć. Ta tragedia przypomina, jak wysoka jest stawka - podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Joe Biden zaznaczył, że "nie wiadomo, co się wydarzyło", jeśli chodzi o okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego. - Nie ma jednak wątpliwości, że śmierć Nawalnego jest konsekwencją czegoś, co zrobili Putin i jego zbiry". Prezydent złożył także kondolencje bliskim opozycjonisty.

Joe Biden o pomocy USA dla Ukrainy. " Historia nas obserwuje"

Prezydent USA w swoim oświadczeniu nawiązał także do przyjętej w ostatnich dniach przez amerykański Senat ustawy o wsparciu finansowym Ukrainy, Izraela i Tajwanu o łącznej wartości ponad 95 miliardów dolarów. W ustawie najwięcej środków - 61 miliardów dolarów - przewidziano dla Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie przyjęta przez Izbę Reprezentantów, bo sprzeciwia się jej część republikańskich kongresmenów.

- Przekażmy finansowanie Ukrainie, by mogła się bronić i zakończyć te straszne zbrodnie popełniane przez Putina. W Senacie ta ustawa przeszła. Historia nas obserwuje, obserwuje to, co dzieje się w Izbie Reprezentantów. Niepowodzenie we wsparciu dla Ukrainy w krytycznym momencie nigdy nie zostanie zapomniane - mówił amerykański przywódca.

Joe Biden: Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO

- Musimy odrzucić wszystkie niebezpieczne stwierdzenia wypowiedziane przez poprzedniego prezydenta [Donalda Trumpa - red.], który powiedział, że Rosja może atakować sojuszników, którzy nie płacą wystarczająco dużo. Mówił, że jeśli sojusznicy nie płacą, to niech Rosja robi, co chce. To, co powiedział były prezydent, jest niewyobrażalne i straszne. Tak długo, jak jestem prezydentem, Ameryka będzie trzymać się mocno zobowiązania w stosunku do naszych sojuszników, tak jak oni stali przy naszym boku - zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

- Putin i cały świat powinni wiedzieć, że jeżeli jakikolwiek przeciwnik nas zaatakuje, sojusznicy z NATO będą stać przy nas. Jeżeli Putin zaatakuje naszego sojusznika, to USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. Musimy stawić czoła zagrożeniu, które stawia Rosja Putina - apelował.

Stany Zjednoczone próbują potwierdzić informacje o śmierci Aleksieja Nawalnego

Wcześniej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken przekazał, że jeśli informacje o śmierci Aleksieja Nawalnego się potwierdzą, wskazują na "słabość i zgniliznę" systemu zbudowanego przez prezydenta Rosji Władimira Putina. - Rosja jest za to odpowiedzialna. Będziemy rozmawiać o Aleksieju Nawalnym z innymi krajami, które są zaniepokojone tą sytuacją, zwłaszcza jeśli okaże się, że te doniesienia są prawdziwe - dodał Antony Blinken. Sekretarz stanu USA złożył również kondolencje rodzinie rosyjskiego opozycjonisty.

Z kolei doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał, że Stany Zjednoczone starają się potwierdzić doniesienia o śmierci przywódcy rosyjskiej opozycji. - Jeśli to się potwierdzi, to będzie to straszna tragedia - dodał Sullivan.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Walczył z reżimem Putina

47-letni Aleksiej Nawalny od grudnia ubiegłego roku był więziony w kolonii karnej w okręgu jamalsko-nienieckim na północy Rosji. Według służby więziennej opozycjonista "poczuł się źle po spacerze i stracił przytomność". Do Nawalnego miano wezwać personel medyczny, który przeprowadził bezskuteczną reanimację. Pół roku temu został skazany na 19 lat więzienia za rzekomą działalność ekstremistyczną. Wcześniej rosyjski opozycjonista przebywał w kolonii karnej numer sześć w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy.

Nawalny był rosyjskim prawnikiem, publicystą i działaczem politycznym, przez lata liderem rosyjskiej opozycji, autorem jednego z najpopularniejszych w Rosji blogów. Od 2011 roku organizował antyrządowe demonstracje, podczas których propagował reformy antykorupcyjne oraz protestował przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi i jego rządom. Był działaczem Rosyjskiej Rady Koordynacyjnej Opozycji, liderem partii Rosja Przyszłości oraz założycielem Fundacji Antykorupcyjnej.

W styczniu 2021 roku Aleksiej Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej prawdopodobnie przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wówczas wobec niego kolejne sprawy karne. Został skazany na łączną karę ponad 30 lat pozbawienia wolności. Za swoją działalność opozycyjną w Rosji Aleksiej Nawalny był typowany do pokojowej Nagrody Nobla. W październiku 2021 został laureatem Nagrody imienia Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski, za działalność na rzecz praw człowieka i wolności.