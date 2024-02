Federalna Służba Penitencjarna z kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego 16 lutego. Rosyjski opozycjonista od grudnia był przetrzymywany w kolonii karnej w tym okręgu.

Zmarł Aleksiej Nawalny. Pojawiają się pierwsze nieścisłości

Według służby więziennej Aleksiej Nawalny "poczuł się źle po spacerze i stracił przytomność". Następnie do opozycjonisty wezwano personel medyczny, który przeprowadził reanimację, jednak bezskutecznie - wynika z informacji przekazanych przez rosyjskie służby. Dziennikarz śledczy Christo Grozev zwrocił uwagę na nieścisłości w przekazie informacji na temat śmierci Nawalnego. "Rosyjski kanał telegramowy VChK-Ogpu zauważa, że w komunikacie prasowym ogłoszono informację o śmierci Nawalnego dosłownie dwie minuty po oficjalnej godzinie jego śmierci" - napisał dziennikarz, jego wpis jednak szybko zniknął z serwisu X.

Na pewne nieścisłości zwróciła też uwagę telewizja Biełsat. "Lekarze z miejscowości Labytnangi twierdzą, że w ciągu siedmiu minut dojechali do kolonii karnej, w której znajdował się Nawalny. Problem w tym, że z Labytnangi do kolonii (miejscowość Charp) jest 35 km. Musieliby jechać z prędkością 300km/h. Aktualna temperatura w okolicy to -22 st. C" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Z kolei dziennikarz Radia Swoboda Siergiej Niemalewicz zwrócił uwagę na informacje przekazane przez Nawalnego 9 stycznia. Napisał wówczas w mediach społecznościowych, że spacery rozpoczynają się o godz. 6:30. Natomiast służby podały, że Nawalny poczuł się źle po spacerze, a kanał informacyjny Baza podał informację o jego śmierci około godz. 13:00. "Myślę, że umarł dużo wcześniej, niż pisze Baza, więc mieli czas na sprowadzenie karetki, żeby potwierdzić śmierć" - stwierdził Niemalewicz.

Nieprawdziwe informacje pojawiły się z kolei w rosyjskim serwisie regnum.ru, gdzie stwierdzono, że śmierć Nawalnego potwierdził jego ojciec Anatolij Nawalny. Tym doniesieniom zaprzeczyła Kira Jarmysz, rzeczniczka prasowa Nawalnego. "Krążą informacje, że ojciec Aleksieja Nawalnego rzekomo potwierdził jego śmierć. Nie jest to prawdą. Krewni nie wypowiedzieli się na ten temat" - przekazała w serwisie X Jarmysz.

Rzeczniczka podała również, że nie ma potwierdzenia śmierci Nawalnego. Prawnik Aleksieja jest obecnie w drodze do kolonii karnej, w której przebywał opozycjonista - ma się tam pojawić 17 lutego. "Gdy tylko otrzymamy jakieś informacje, poinformujemy o tym" - zapewniła Jarmysz.

W kolonii karnej zmarł Aleksiej Nawalny. Ludzie wyszli na ulice

47-letni Aleksiej Nawalny odsiadywał wyrok 19 lat pozbawienia wolności za rzekomą działalność ekstremistyczną. Wcześniej opozycjonista przebywał w kolonii karnej numer 6 w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, w grudniu został przewieziony do kolonii karnej w okręgu jamalsko-nienieckim na północy Syberii. 16 grudnia po śmierci Nawalnego w wielu miejscach na świecie zorganizowano manifestacje - m.in. pod rosyjską ambasadą w Warszawie. Jeden z mężczyzn krzyczał do zgromadzonych: - Jeśli to prawda, że Aleksiej zmarł, nie mamy prawa opuszczać rąk.

Natomiast w Belgradzie około 1000 osób zebrało się na wiecu ku pamięci Aleksieja Nawalnego w okolicach rosyjskiej ambasady. Siedziba ambasady została ogrodzona przez policję.

Manifestacje zorganizowano też w Tibilisi w Gruzji. "Na plakatach hasła 'mordercy' i cytaty pochodzące z dawnych wypowiedzi opozycjonisty" - podał Biełsat.

Tymczasem prokuratura w Moskwie ostrzegła mieszkańców przed uczestnictwem w akcjach upamiętniających opozycjonistę.

Zniszczono też miejsce pamięci Aleksieja Nawalnego przy "Ścianie Smutku" w Moskwie. Dojście do pomnika blokują obecnie rosyjskie służby - podał Biełsat.