W niemieckim Brunszwiku rozpoczął się proces Christiana B., który jest oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet ze szczególnym okrucieństwem, a także o seksualne wykorzystywanie dwójki dzieci - podało Deutsche Welle. Do zdarzeń miało dojść w Portugalii w latach 2000-2017. Proces rozpoczął się 16 lutego.

Rozpoczął się proces Christiana B. To on mógł porwać i zamordować Madeleine McCann

Obecnie 47-latek odbywa karę siedmiu lat pozbawienia wolności w Oldenburgu za gwałt, do którego miało dojść w 2005 roku w Praia da Luz - tam, gdzie zaginęła Madeleine McCann. To miasto było też ostatnim miejscem zamieszkania oskarżonego. Proces Christiana B. rozpoczął się 16 lutego po godz. 9.00, jednak zakończył się po kilku minutach. Obrona złożyła bowiem wniosek o wykluczenie z procesu jednego z ławników, któremu zarzucała stronniczość. "Ławnik rzekomo wzywał do zabicia byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w kilku tweetach w 2019 roku" - przekazał "Neue Zürcher Zeitung".

Jak podała gazeta "Bild", zaplanowano około 29 rozpraw, natomiast przesłuchanych w sprawie zostanie 40 świadków. Oskarżony korzysta z pomocy czterech obrońców. "Jednym z najważniejszych świadków jest Irlandka Hazel B., która miała zostać zgwałcona przez Christiana B. w swoim mieszkaniu w 2004 roku. Kobieta miała 20 lat, gdy zamaskowany mężczyzna wszedł niezauważony do jej mieszkania, by ją zgwałcić. Sprawca mówił po angielsku z niemieckim akcentem" - podał "Neue Zürcher Zeitung".

Sprawa budzi wielkie zainteresowanie wśród osób prywatnych oraz mediów. Według relacji Deutsche Welle mężczyzna został przywieziony do sądu karetką więzienną. Prokuratura dąży do skazania mężczyzny za wszystkie zarzucane mu czyny. Obrońca Christiana B. Friedrich Fülscher chce natomiast jego uniewinnienia.

Porwanie trzyletniej Madeleine McCann

W 2020 roku niemieccy śledczy poinformowali, że podejrzewają o morderstwo trzyletniej Madeleine McCann właśnie Christiana B. Dziewczynka została prawdopodobnie porwana w maju 2007 roku z ośrodka wypoczynkowego Praia da Luz w portugalskim regionie Algarve, gdzie przebywała z rodzicami. Do tej pory nie ustalono, co dokładnie stało się z dzieckiem.