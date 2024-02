Do "Polarnego Wilka" trafiają najgroźniejsi przestępcy z Rosji. Tam zmarł Aleksiej Nawalny

Według piątkowego komunikatu zarządu służby więziennej Rosji opozycjonista i krytyk Kremla Aleksiej Nawalny zmarł nagle w łagrze na północy Syberii. Do Kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym trafił pod koniec grudnia 2023 roku po blisko czterech latach spędzonych w innych rosyjskich zakładach karnych. Kolonia na Syberii jest jednym z najcięższych więzień w Rosji, nieoficjalnie nazywanym "Polarnym Wilkiem".

Aleksiej Nawalny był więziony w "Polarnym Wilku". To tam trafiają najniebezpieczniejsi przestępcy

"Polarny Wilk" to więzienie o zaostrzonym rygorze, które położone jest za kołem podbiegunowym około 1900 kilometrów od Moskwy. Z jednej strony otoczone jest przez rozległe tereny tundry, z drugiej przez góry Ural. W tym samym miejscu w latach 60. założono gułag, który z czasem przemieniono na więzienie. Obecnie w placówce przebywa około tysiąca najbardziej niebezpiecznych rosyjskich skazańców. Wśród nich znajdują się przede wszystkim seryjni mordercy, gwałciciele, pedofile, recydywiści oraz inni skazani za najpoważniejsze przestępstwa, którzy otrzymali wyroki powyżej 20 lat. Kolejną grupę więźniów stanowią przeciwnicy Władimira Putina.

- W Rosji Putin zaprowadził ogromne represje wobec przeciwników politycznych. To są wyroki kilkudziesięciu lat więzienia. Władimir Kara-Murza, bliski współpracownik Nawalnego, dostał właśnie 20 lat. Ktoś, kto krytykuje w internecie wojnę w Ukrainie, może dostać 8 lat więzienia. To są przerażające represje, które powodują, że większość ludzi jest przerażonych i nie decyduje się na wystąpienie przeciwko Putinowi, bo wie, że skończy się to natychmiastowym więzieniem - tłumaczył na antenie TVN24 były korespondent stacji w Rosji Andrzej Zaucha.

Tortury w "Polarnym Wilku". Krystyna Kurczab-Redlich: Nawalny był katowany przez całe lata

- Nie wiemy do końca, jakie okoliczności doprowadziły do śmierci Aleksieja Nawalnego - czy było to bezpośrednie morderstwo, czy zmarł z przyczyn naturalnych. Ale będąc w rosyjskim łagrze, w przerażającym miejscu za kołem podbiegunowym w jednym z najgorszych łagrów, jakie są w Rosji, możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był prześladowany. Nie ulega wątpliwości, że było to robione na rozkaz Władimira Putina - oceniał na antenie TVN24 były korespondent stacji w Rosji Andrzej Zaucha.

- Nawalny był katowany przez całe lata - mówiła z kolei w rozmowie z Gazeta.pl wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich. - Nie poprzez bicie. Stosowano wobec niego takie tortury jak na przykład niewyłączanie przez całą noc światła i puszczanie przez megafon pieśni rosyjskich. Nieustannie skazywano go też na karcer. Nie trzeba człowieka bić, żeby go torturować. Nawalny ledwo trzymał się na nogach. Przy każdej możliwości zobaczenia go na przykład na nagraniach, to nie był już 47-letni wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna, tylko szkielet obciągnięty sinawą skórą - tłumaczyła nam dziennikarka.

O torturach w "Polarnym Wilku" czytamy także na portalu sibreal.org, który przytacza zeznania jednego z byłych więźniów. Według relacji mężczyzny osadzeni mieli być między innymi zmuszani do spędzania czasu na mrozie. Każda próba ogrzania się, np. przez pocieranie rąk, miała być karana oblaniem wodą z armatki wodnej. Więźniowie "Polarnego Wilka", ale też innych kolonii karnych, są - jak opisuje portal regularnie bici, poniżani, rażeni prądem oraz spotykają się m.in. z groźbami gwałtu.

Olga Romanowa: Rosyjskie więzienie to jedno z najstraszniejszych miejsc na ziemi

Do tortur osadzonych ma dochodzić nie tylko w "Polarnym Wilku". W 2018 roku wyciekły filmy z torturami więźniów niektórych rosyjskich ośrodków. O torturach w koloniach karnych mówiła także dziennikarka i liderka ruchu "Ruś Siedząca" Olga Romanowa w rozmowie z portalem severreal.org. Jak podkreślała, "rosyjskie więzienie to jedno z najstraszniejszych miejsc na ziemi", zwracając przy tym uwagę na wadliwość całego systemu penitencjarnego.

Jak podaje serwis, szacuje się, że w Rosji wskaźnik więźniów przypadających na liczbę mieszkańców całego kraju jest jednym z najwyższych na świecie. W zakładach karnych na terenie Rosji przebywa ponad 400 tysięcy osób.