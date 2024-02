W Monachium trwa organizowana od 1963 roku Konferencja Bezpieczeństwa. Podczas niej głos zabrała Julia Nawalna - żona Aleksieja Nawalnego. Wezwała do ukarania Władimira Putina i jego otoczenia, jeśli potwierdzą się informacje o śmierci jej męża.

Śmierć rosyjskiego opozycjonisty. Żona Aleksieja Nawalnego: Putin zostanie za to ukarany

- Myślałam o tym przez dłuższą chwilę, czy powinnam stanąć tu przed wami, czy wrócić do swoich dzieci. Ale potem pomyślałam, co by zrobił Aleksiej na moim miejscu. Byłam pewna, że on stanąłby na ten scenie - zaczęła Nawalna.

Żona rosyjskiego opozycjonisty podkreśliła, że kremlowski reżim nieustannie kłamie, więc trudno jej zdecydować, czy wierzyć "strasznym doniesieniom" o śmierci jej męża. - Jeśli to prawda, chciałabym, by Putin i jego współpracownicy, jego zespół, rząd, przyjaciele wiedzieli, że będą ukarani za to, co zrobili z naszym krajem, z moją rodziną i z moim mężem. Będą za to odpowiadać i ten dzień nadejdzie wkrótce - powiedziała Julia Nawalna.

- Chcę wezwać całą społeczność międzynarodową. Musimy razem walczyć przeciwko temu złu. Musimy walczyć z tym przerażającym reżimem w Rosji. Putin musi zostać zatrzymany i pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie okrucieństwa, które popełnił w naszym kraju przez ostatnie lata - apelowała kobieta.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Wiceprezydentka USA: Rosja jest za to odpowiedzialna

Przed żoną Aleksieja Nawalnego na scenie przemawiała wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. - Rosja jest za to odpowiedzialna, pracujemy nad potwierdzeniem informacji o śmierci Aleksieja Nawalnego - przekazała. Amerykańska wiceprezydentka jest gościem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Kamala Harris zapewniła, że jej myśli są z bliskimi Nawalnego, szczególnie z jego żoną - Julią.

- Jeśli ta wiadomość się potwierdzi, będzie to dalszy znak brutalności Putina. Jakąkolwiek historię opowiadają, powiedzmy sobie jasno, Rosja jest odpowiedzialna. Później będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat - powiedziała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Głos w sprawie doniesień o śmierci Aleksieja Nawalnego zabrał także obecny w Monachium szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken zaznaczył, że jeśli informacje o śmierci Nawalnego są prawdziwe, to jest to znak "słabości i zgnilizny" w sercu systemu Putina.

Rosyjska Służba Więzienna: Aleksiej Nawalny nie żyje

Według piątkowych doniesień zarządu służby więziennej Rosji opozycjonista i krytyk Kremla Aleksiej Nawalny zmarł nagle w łagrze na północy Syberii. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej Federalna Służba Penitencjarna Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego poinformowała, że Nawalny "źle się poczuł" po piątkowym spacerze i "niemal natychmiast stracił przytomność". Poinformowano, że wezwano personel medyczny, ale nie był on w stanie reanimować Nawalnego.

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz, która przebywa poza granicami Rosji, napisała na platformie X, że sztab Aleksieja Nawalnego nie dysponuje informacjami, które potwierdzałyby śmierć polityka. "Nie mamy żadnych podstaw, żeby wierzyć propagandzie" - napisał szef sztabów Nawalnego Leonid Wołkow.

"Jeśli to prawda, to nie powinno być informacji, że Nawalny umarł, ale powinny być informacje, że Putin zamordował Nawalnego"- dodał opozycyjny działacz. Wszystkie informacje agencyjne dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego opierają się na razie jedynie na komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej.