Co dalej z Rosją po śmierci Nawalnego? Biografka Putina: Straciłam nadzieję

W piątek 16 lutego rosyjska służba więzienna poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego. Według reżimowych służb lider opozycji źle się poczuł i stracił przytomność w trakcie spaceru na dziedzińcu więziennym. Nawalny był przetrzymywany od trzech lat w kolonii karnej. Tam poddawano go torturom fizycznym i psychicznym. Jego współpracownicy wielokrotnie alarmowali, że stan zdrowia opozycjonisty jest bardzo zły, a służby więzienne nie dopuszczają do niego lekarzy i nie dostarczają na czas odpowiednich lekarstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk potwierdza: Podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji zapory z Białorusią

- Nawalny był katowany, przez całe lata. Nie poprzez bicie. Stosowano wobec niego takie tortury jak na przykład niewyłączanie przez całą noc światła i puszczanie przez megafon pieśni rosyjskich. Nieustannie skazywano go też na karcer. Nie trzeba człowieka bić, żeby go torturować. Nawalny ledwo trzymał się na nogach. Przy każdej możliwości zobaczenia go na przykład na nagraniach, to nie był już 47-letni wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna, tylko szkielet obciągnięty sinawą skórą - tłumaczyła w rozmowie z Gazeta.pl Krystyna Kurczab-Redlich.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Kurczab-Redlich: To kolejne morderstwo na rozkaz Putina

Ekspertka i autorka biografii Władimira Putina przekazała, że Aleksiej Nawalny z początku był niedoceniany. - Jednak podczas wyborów na mera Moskwy w 2013 roku okazało się, jak wielkie ma poparcie i że nie jest osobą nieznaną dla społeczeństwa. Powoli orientowano się, jak wielkim może być wrogiem dla Putina. Po tamtym okresie był wielokrotnie prześladowany - mówiła w rozmowie z nami. - Nawalny porażał swoją odwagą, nawet z łagru. Często wypowiadał się przeciwko Putinowi, przeciwko wojnie. Putin nienawidził go do tego stopnia, że nigdy nie wypowiadał publicznie jego nazwiska - zaznaczyła dziennikarka.

Śmierć opozycjonisty Krystyna Kurczab-Redlich określiła jako kolejne morderstwo na rozkaz Putina. - To morderstwo przed marcowymi wyborami prezydenckimi i morderstwo akurat w dniu rozpoczęcia konferencji w Monachium, na którą już od dawna Putin nie jest zapraszany. W 2007 roku zresztą ogłosił na niej, że nie będzie już więcej świata jednobiegunowego, a dwubiegunowy - z wielką Rosją - wskazała w rozmowie z Gazeta.pl.

Biografka Putina o śmierci Nawalnego: Niewątpliwie dla wielu zgasło światło w tunelu

- Dla prawdziwej antyputinowskiej opozycji to tragedia, dramat. Dla mnie jest to dramat. Straciłam nadzieję. Niewątpliwie dla wielu zgasło światło w tunelu - przyznała dziennikarka. Jak dodała, Nawalny "niewątpliwie był demokratą". - Mówi się, że nacjonalistą rosyjskim, ale to nie ma tutaj znaczenia. Był nacjonalistą, ale nie szowinistą i nie faszystą - podkreśliła.

Krystyna Kurczab-Redlich przyznała również, że nie spodziewa się manifestacji w Rosji po śmierci lidera opozycji. - Ludzie nie będą wychodzili na ulice. Obecnie wyjście w Rosji na ulice z pustą kartką grozi aresztem. Nie będzie opozycji, która by się zebrała w jego obronie. Jeśli ktokolwiek będzie mówił o jego śmierci, to będzie to opozycja zagraniczna - wskazała i podkreśliła, że "strach w Rosji jest potworny". - Od 24 lat rządzi Rosjanami putinowska propaganda. Jeśli już, to będą to manifestować w bardzo niewielkim stopniu - dodała.

Aleksiej Nawalny nie żyje. "Nie mamy żadnych podstaw, żeby wierzyć propagandzie"

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz, która przebywa poza granicami Rosji, napisała na platformie X, że sztab Aleksieja Nawalnego nie dysponuje informacjami, które potwierdzałyby śmierć polityka. "Nie mamy żadnych podstaw, żeby wierzyć propagandzie" - napisał z kolei szef sztabów Nawalnego Leonid Wołkow. "Jeśli to prawda, to nie powinno być informacji, że Nawalny umarł, ale powinny być informacje, że Putin zamordował Nawalnego" - dodał opozycyjny działacz. Wszystkie informacje agencyjne dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego opierają się na razie jedynie na komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej.