Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej. Jest reakcja Kremla. "Putin został poinformowany"

W piątek 16 lutego rosyjska służba więziennictwa poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji miał, według reżimowych służb, stracić przytomność w trakcie spaceru na dziedzińcu więziennym. Wezwani na miejsce lekarze stwierdzili jego zgon. Aleksiej Nawalny był przetrzymywany od trzech lat w kolonii karnej. Tam poddawano go torturom fizycznym i psychicznym. Jego współpracownicy wielokrotnie alarmowali, że stan zdrowia opozycjonisty jest bardzo zły, a służby więzienne nie dopuszczają do niego lekarzy i nie dostarczają na czas odpowiednich lekarstw. "Władimir Putin został poinformowany o śmierci Aleksieja Nawalnego" - to reakcja rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa i jedyny komentarz, jakie miał do przekazania. Jego słowa cytuje RIA Novosti.

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała, że do kolonii karnej, w której zmarł Aleksiej Nawalny, leci już jego prawnik. Opozycjonistka, która przebywa poza granicami Rosji, napisała na platformie X, że sztab Aleksieja Nawalnego nie dysponuje informacjami, które potwierdzałyby śmierć polityka. "Nie mamy żadnych podstaw, żeby wierzyć propagandzie" - napisał szef sztabów Nawalnego Leonid Wołkow. "Jeśli to prawda, to nie powinno być informacji, że Nawalny umarł, ale powinny być informacje, że Putin zamordował Nawalnego" - dodał opozycyjny działacz. Na koniec Leonid Wołkow dopisał - "ja im nie wierzę za grosz". Wszystkie informacje agencyjne dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego opierają się na razie jedynie na komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej.

RIA Novosti poinformowała o tym, że w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego Federalna Służba Penitencjarna "podejmuje obecnie wszelkie kroki, jakie należy podjąć w takiej sytuacji".

W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Na początku 2021 r. wrócił do Rosji i trafił do więzienia, bo sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności.

W sierpniu informowano o tym, że Nawalny usłyszał kolejny wyrok za promowanie terroryzmu i ekstremizmu. Wydał go moskiewski sąd na posiedzeniu odbywającym się w kolonii karnej nr 6 w obwodzie włodzimierskim. Nawalny odsiadywał tam dwa wcześniejsze wyroki: 3 i 9 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2023 roku sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności i zamknięcia opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę sądową, ale mogli oglądać obrady na ekranach w specjalnej sali medialnej w pobliżu.