Media w Rosji publikują ostatnie nagranie z Aleksiejem Nawalnym. "Wesoły i zdrowy"

Nagranie opublikował niezależny nadawca SOTAvision. Na filmie widzimy rozprawę, w której Aleksiej Nawalny uczestniczy zdalnie. Słychać żywą rozmowę opozycjonisty z sędzią. Nawalny w pewnym momencie się śmieje. SOTAVision podaje, że nagranie powstało w czwartek 15 lutego - nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować tej informacji.

Ostatnie nagranie Nawalnego. Żartował z sędzią. "Wesoły i zdrowy"

O filmie piszą rosyjskie media. "The Moscow Times" zauważa, że w materiale słychać, jak Nawalny żartuje z sędzią na temat kwestii swoich finansów. "Wczorajsze nagranie Aleksieja Nawalnego podczas spotkania w sądzie w Kowrowie. Aleksiej jest wesoły i zdrowy" - czytamy w podpisie na kanale SOTAVision.

Rosyjska służba więziennictwa poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji miał, według reżimowych służb, stracić przytomność w trakcie spaceru na dziedzińcu więziennym. Wezwani na miejsce lekarze stwierdzili jego zgon. Aleksiej Nawalny był przetrzymywany od trzech lat w kolonii karnej. Tam poddawano go torturom fizycznym i psychicznym. Jego współpracownicy wielokrotnie alarmowali, że stan zdrowia opozycjonisty jest bardzo zły, a służby więzienne nie dopuszczają do niego lekarzy i nie dostarczają na czas odpowiednich lekarstw.

"Powinny być informacje, że Putin zamordował Nawalnego"

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała, że do kolonii karnej, w której zmarł Aleksiej Nawalny, leci już jego prawnik. Opozycjonistka, która przebywa poza granicami Rosji, napisała na platformie X, że sztab Aleksieja Nawalnego nie dysponuje informacjami, które potwierdzałyby śmierć polityka. "Nie mamy żadnych podstaw, żeby wierzyć propagandzie" - napisał szef sztabów Nawalnego Leonid Wołkow. "Jeśli to prawda, to nie powinno być informacji, że Nawalny umarł, ale powinny być informacje, że Putin zamordował Nawalnego"- dodał opozycyjny działacz. Na koniec Leonid Wołkow dopisał - "ja im nie wierzę za grosz". Wszystkie informacje agencyjne dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego opierają się na razie jedynie na komunikacie służby więziennej Federacji Rosyjskiej.