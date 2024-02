Szokujące słowa Trumpa. "Kiedyś grał w Monopol, a teraz gra w Ryzyko"

Słowa Trumpa o sojusznikach z NATO obiegły cały świat i wywołały liczne komentarze - także w Polsce. Podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej Trump opowiedział o rozmowie, jaką miał odbyć z jednym z przywódców europejskich. - Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję - red.], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - opowiadał Donald Trump. Nie ujawnił, o który kraj chodzi.

Trump jeszcze za swojej prezydentury wielokrotnie zwracał uwagę, że część członków NATO nie dotrzymuje zobowiązań traktatowych i nie przeznacza przynajmniej 2 proc. swojego PKB na armię. Tyle że to było przed najazdem Rosji na Ukrainę i realnym zagrożeniem dla wschodniej flanki NATO.

Słowa byłego - a być może i przyszłego - prezydenta USA odbiły się szerokim echem także nad Wisłą. Jak zwróciła uwagę prowadząca podcast "Co to będzie" Marta Nowak, prezydent Andrzej Duda sprawia wrażenie, jakby bagatelizował wypowiedź Trumpa.

- Duda cały czas podtrzymuje narrację, że to jest historia dla Amerykanów, na rynek wewnętrzny - oceniła. - Natomiast poseł PiS Janusz Kowalski zwraca uwagę, że to nie jest kierowane do Polaków, tylko do Niemców. Ale to tak nie działa, że będziemy wybierać, komu w NATO pomożemy, a komu nie. Jakbyśmy mieli jakiś koszyk, z którego wyciągamy to, co nam pasuje - dodała.

Miłosz Wiatrowski-Bujacz zwrócił natomiast uwagę, że prezydent Duda podtrzymuje mit Trumpa - genialnego biznesmena, kierującego się biznesową kalkulacją. - Wbrew temu, co mówi prezydent Duda, biznesowa historia Trumpa jest pełna upadków, naginania prawa. To jest raczej historia mataczenia, a nie jakichś "świetnych deali" - zauważył.

