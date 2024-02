Federalna Służba Penitencjarna Rosji w piątek podała informację o śmierci Aleksieja Nawalnego. Rosyjski opozycjonista przebywał w ostatnim czasie w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Jak podano, Aleksiej Nawalny "źle się poczuł" po piątkowym spacerze i "niemal natychmiast stracił przytomność". Do sprawy odniósł się szef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt.

Nawalny był "zagrożeniem dla Putina". Ekspert: Uderzał w najsłabszy punkt

- Nawalny był dla Putina zagrożeniem, ponieważ atakował reżim nie z pozycji liberalno-demokratycznych, co mało kogo w Rosji interesowało, ale uderzał w najsłabszy punkt tzn. poprzez obnażanie skali korupcji rosyjskiego reżimu, dlatego wpierw go próbowano otruć, następnie go skazano na wieloletnie więzienie, a teraz zmarł - powiedział Gazeta.pl Adam Eberhardt.

Aleksiej Nawalny nie żyje. "Podjęto czynności reanimacyjne, ale nie przyniosły efektu"

Federalna Służba Penitencjarna Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego poinformowała, że na miejsce wezwano personel medyczny, ale nie był on w stanie reanimować Nawalnego. "Podjęto wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, które jednak nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Lekarze pogotowia ratunkowego potwierdzili śmierć skazanego" - zacytował fragment oświadczenia Anton Gerashchenko, który podsumował bierność wobec polityka, słowami "Putin zabija i będzie zabijał, kogo chce". Dokładne informacje o przyczynie śmierci Aleksieja Nawalnego jeszcze nie są znane. Jego prawnik jest w drodze do kolonii karnej w celu potwierdzenia śmierci działacza.