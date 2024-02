Nawalny nie żyje. "To nie jest śmierć, to morderstwo", "osobista zemsta Putina" [KOMENTARZE]

Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji - taką wiadomość podała w piątek Federalna Służba Penitencjarna, na którą powołuje się Reuters. - To jest ogromnie smutna wiadomość - mówiła kilka minut po podaniu tej wiadomości była ambasadorka RP w Rosji, obecna ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Wszyscy widzieliśmy, przez jak wielkie cierpienie przeszedł Aleksiej Nawalny. On mógł zostać na Zachodzie, żyć bezpiecznie, ze swoją rodziną, dostatnio, a mimo tego z całym zrozumieniem, dokąd wraca, zdecydował się wrócić do Rosji. Mówiąc, że to jest jego ojczyzna i on chce walczyć o zmianę w tej ojczyźnie, o demokratyczną zmianę - podkreślała.

Zemsta dyktatora go dopadła, bo to jest osobista zemsta Putina. Putin się zemścił na kimś, kto ośmielił się go krytykować, kto w przekonaniu Putina ośmielił się go 'znieważyć'i po prostu Nawalnego zamordował

- dodała.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej. "Putin zabił Nawalnego"

Współpracownicy Aleksieja Nawalnego informują, że jego prawnik jest w drodze do miejscowości Kharp, gdzie był więziony opozycjonista. "Gdy tylko będziemy mieli jakieś informacje, poinformujemy o tym" - podkreśliła rzeczniczka opozycjonisty Kira Yarmysh. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jest głęboko zasmucony doniesieniami o śmierci Aleksieja Nawalnego. "Wszystkie fakty muszą zostać ustalone" - podkreślił i dodał, że Rosja musi "odpowiedzieć na poważne pytania". Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że Aleksiej Nawalny walczył o wolność i demokrację. Unijny polityk poinformował, że przekazał wyrazy współczucie rodzinie rosyjskiego opozycjonisty.

Zmarłego opozycjonistę pożegnała szefowa europarlamentu. "Rosja odebrała mu wolność i życie, ale nie godność" - napisała na portalu X Roberta Metsola, która przyznała, że jest "przerażona" wiadomością o śmierci Nawalnego.

"Nawalny zagrażał Putinowi, bo ujawnił skalę jego kradzieży i korupcji. Putin zabił Nawalnego, bo nie mógł pozwolić, aby ta prawda wyszła na jaw" - wskazała Anne Applebaum.

W sprawie zabrał głos Wołodymyr Zełenski. - To oczywiste, że Aleksiej Nawalny został zamordowany przez Władimira Putina. Putin nie dba o to, kto zginie, zależy mu tylko na utrzymaniu swojej pozycji - powiedział prezydent Ukrainy podczas konferencji prasowej w Berlinie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że jest "głęboko zaniepokojona i zasmucona" doniesieniami o śmierci Aleksieja Nawalnego. "Putin niczego nie boi się więcej, niż sprzeciwu ze strony własnego społeczeństwa. Ponure przypomnienie, do czego są zdolni Putin i jego ludzie" - napisała szefowa KE i wezwała do jedności w walce o wolność i bezpieczeństwo tych, którzy mają odwagę sprzeciwiać się autokratom.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skomentował, że rosyjski opozycjonista zapłacił życiem za swoją odwagę. Szef niemieckiego rządu przypomniał, że rozmawiał o niej z Aleksiejem Nawalnym, gdy ten po otruciu w Rosji był leczony w Niemczech, ale zdecydował się wrócić do swojego kraju. Natomiast minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock napisała w serwisie X, że Aleksiej Nawalny "jak nikt inny był symbolem wolnej i demokratycznej Rosji i właśnie dlatego musiał zginąć". Niemiecki minister finansów Christian Lidner napisał, również w serwisie X, że Nawalny został "zamęczony przez Putina na śmierć".

Czescy politycy mówią o "stalinowskich praktykach i kolejnej ofierze putinowskiego reżimu". - Rosja stała się tyrańskim państwem, które zabija ludzi marzących o lepszej przyszłości. Nie zmienia się to, że w swojej polityce zagranicznej postępuje tak samo jak wobec swoich obywateli - powiedział czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský.

Podobnego zdania była przewodnicząca Izby Poselskiej Markéta Pekarová Adamová. "Był truty, torturowany, a dziś zmarł. Stalinowskie praktyki opanowują współczesną Rosję" - napisała. Natomiast minister do spraw europejskich Martin Dvorák stwierdził, że śmierć Aleksieja Nawalnego wpisuje się w długą tradycję zbrodni rosyjskiego samowładztwa przeciwko wolnej woli i pragnieniu demokracji. "Rosyjskim przywódcom nie zależy na życiu ludzkim i bezlitośnie likwidują przeciwników" - ocenił.

Hołd Nawalnemu oddał również znany krytyk władz na Kremlu Michaił Chodorkowski. "Federalna Służba Penitencjarna Rosji poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego w więzieniu. Jeśli to prawda, najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się na pewno, co się naprawdę wydarzyło. Ale niezależnie od tego, osobista odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na Władimirze Putinie, który najpierw nakazał jego otrucie, a następnie wysłał go do więzienia. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Aleksieja składam najszczersze i najgłębsze kondolencje" - napisał na portalu X.

Rosja. Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej - służba więzienna Rosji

W marcu 2022 roku Aleksiej Nawalny został skazany na dziewięć lat więzienia pod zarzutem oszustwa i obrazy sądu. W październiku 2022 roku przed sądem kasacyjnym drugiej instancji Sądu Powszechnego w Moskwie przeprowadzono rozprawę w sprawie odwołania od wyroku skazującego. Odwołanie złożył Nawalny. Sąd pierwszej instancji odrzucił jego wniosek w maju. Od czasu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Kreml przyspieszył kampanię tłumienia i uciszania wewnętrznej opozycji. Nawalny wypowiedział się przeciwko wojnie, atakując Putina podczas wystąpienia w sądzie i nazywając inwazję "głupią" i "zbudowaną na kłamstwach".

W 2020 r. rosyjskie służby specjalne przeprowadziły nieudany zamach na Aleksieja Nawalnego, po którym opozycjonista leczył się w Niemczech. Na początku 2021 r. wrócił do Rosji i trafił do więzienia, bo sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W sierpniu informowano o tym, że Nawalny usłyszał kolejny wyrok za promowanie terroryzmu i ekstremizmu. Wydał go moskiewski sąd na posiedzeniu odbywającym się w kolonii karnej nr 6 w obwodzie włodzimierskim. Nawalny odsiadywał tam dwa wcześniejsze wyroki: 3 i 9 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2023 roku sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności i zamknięcia opozycjonisty w kolonii karnej o surowym reżimie, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę sądową, ale mogli oglądać obrady na ekranach w specjalnej sali medialnej w pobliżu.