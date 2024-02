W piątek (16 lutego) świat obiegła informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego. Według Federalnej Służby Penitencjarnej Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego mężczyzna poczuł się gorzej i zasłabł po spacerze. Mimo podjęcia próby reanimacji życia 47-latka nie udało się uratować.

Kim był Aleksiej Nawalny? Opozycjonista publicznie obnażał korupcję Władimira Putina

Aleksiej Anatoljewicz Nawalny był działaczem, a zarazem więźniem politycznym i jednym z najważniejszych liderów opozycji w Rosji. Z wykształcenia prawnik i publicysta z powodzeniem prowadził bloga i dwa kanały w serwisie YouTube, które wykorzystywał do rozpowszechniania informacji na temat korupcji, jakiej dopuszczali się współpracownicy Władimira Putina. Na jego liście śledztw korupcyjnych znajdziemy takie nazwiska jak Dmitrij Miedwiediew czy Dmitrij Pieskow.

Rozpoznawalność w kraju i poza nim przyniosły mu liczne akcje wymierzone w prezydenta Rosji. Mężczyzna organizował antyrządowe demonstracje. Jego najsłynniejszą produkcją był natomiast film "Pałac Putina. Historia największej na świecie łapówki", w którym pokazał posiadłość nad Morzem czarnym nazywaną "nowym Wersalem". Posiadłość jest 39 razy większa od księstwa Monako. Dziennikarze latami próbowali dotrzeć do informacji na temat pałacu, Nawalnemu udało się zebrać najdokładniejszy materiał. Film przekroczył już 129 mln wyświetleń.

Śmierć Nawalnego w kolonii karnej. Więzień polityczny został oskarżony o ekstremizm

Już w 2011 roku przy okazji wyborów parlamentarnych w Rosji antyrządowa działalność Nawalnego sprawiła, że na 15 dni trafił do aresztu. Pierwszy wyrok w sprawie działacza zapadł w lipcu 2013 roku. Sąd skazał go na pięć lat więzienia, jednak pod naciskiem protestów, zawiesił wykonanie kary na okres pięciu lat. W 2020 roku opozycjonista przeżył natomiast zamach, który polegał na próbie otrucia go. Po kontakcie z niebezpieczną substancją wyjechał na leczenie do Niemiec, gdzie wybudził się ze śpiączki.

Po powrocie do Rosji w 2021 roku Nawalny został aresztowany. Od tamtego czasu wielokrotnie przedłużano jego areszt, aż do wyroku wydanego w marcu 2022 roku. Sąd skazał działacza na dziewięć lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i nałożył na niego grzywnę wysokości 1,2 mln rubli. Z kolei w sierpniu 2023 roku sąd orzekł kolejne 19 lat pozbawienia wolności na podobnych warunkach, oskarżając go o założenie organizacji ekstremistycznej. Ostatecznie Nawalny zmarł w kolonii karnej IK-3 położonej w miejscowości Charp.