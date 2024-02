Upragnione GLSDB w rękach Ukraińców. Komunikatu nie było, ale jest nagranie

Nieoficjalne doniesienia o przekazaniu Ukraińcom pierwszej partii GLSDB pojawiły się na przełomie stycznia i lutego. Natomiast 14 lutego Rosjanie wrzucili do sieci zdjęcia i nagrania szczątków, które według nich pochodzą z amerykańskiej bomby, po jej upadku w rejonie Kreminnej. Do tego Ukraińcy tego samego dnia pokazali wideo z drona, na którym widać zastanawiająco dużą eksplozję jakiejś broni użytej do ataku na dwie rosyjskie wyrzutnie rakiet niekierowanych właśnie w rejonie Kreminnej.

Pierwsze dowody na użycie GLSDB

Zdjęcia i nagrania umieszczone w sieci przez Rosjan przedstawiają pogięte metalowe części, które znaleziono po eksplozji rzeczonej amunicji. Wyglądają na stateczniki ogonowe bomby GLSDB i końcówki jej skrzydeł, pokazywane wcześniej na prezentacjach producenta, koncernów Boeing i Saab. Dobrze widać to na zestawieniu w poniższym wpisie na X (niegdyś Twitter).

Nagranie ukraińskie zostało wykonane przez drona rozpoznawczego. Z grafiki pojawiającej się w jego trakcie można odczytać sugestię, że był to Shark (ang. rekin), które mają seryjnie malowane na dziobie charakterystyczną paszczę rekina. Obiektami obserwacji były dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet niekierowanych BM-21 Grad, najpewniej znajdujące się kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów za linią frontu. Oba znajdują swój finał w gwałtownej dużej eksplozji. Trudno powiedzieć, co mogło je trafić. Do tego rodzaju ataków Ukraińcy głównie używają rakiet GMLRS z systemów HIMARS/M270, ale te zazwyczaj skutkują mniejszymi eksplozjami, w dodatku mającymi miejsce w powietrzu nad celem. Tak, aby zasypać okolicę odłamkami. Nie można wykluczyć, że po prostu doszło do natychmiastowej katastrofalnej detonacji rakiet załadowanych do rosyjskich wyrzutni, ale i tak praktycznie nie widać oddzielnej eksplozji ukraińskiej amunicji. Stąd domysły, czy może nie była to GLSDB, której wybuchów jeszcze nie widziano.

Rosyjskie nagranie czyni jednak obecność GLSDB w Ukrainie bardziej niż prawdopodobną, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia. Nieoficjalnie o pierwszych ich dostawach pisał portal "Politico" 30 stycznia. Powołując się na swoje źródła, jego dziennikarze twierdzili, że były one zaplanowane na następny dzień. Zbiegałoby się to z wcześniejszymi nieoficjalnymi twierdzeniami agencji Reuters z 2023 roku, że planowany termin pierwszych dostaw w końcu tegoż roku, został przesunięty na pierwszy kwartał 2024. Zakładając, że rzeczywiście pierwsze GLSDB trafiły do Ukrainy na przełomie stycznia i lutego, to dwa tygodnie na przygotowanie do użycia bojowego wydają się realne. Adekwatne szkolenia i przygotowanie wyrzutni HIMARS najpewniej miały miejsce wcześniej.

Połączenie rakiety i bomby

GLSDB to połączenie rakiety ziemia-ziemia z szybującą bombą lotniczą. Odzwierciedla to nazwa, która oznacza "wystrzeliwana z ziemi bomba małej średnicy", Ground Launched Small Diamater Bomb. Pierwszy jej element to zmodyfikowana część napędowa najstarszego wariantu rakiety niekierowanej dla systemów HIMARS/M270, oznaczonej M26. Ich produkcji zaprzestano w 2001 roku, kiedy w składach wojska USA miało ich zalegać prawie pół miliona. Planowano je stopniowo utylizować. Nie wiadomo, ile dotrwało do dzisiaj, ale używanie ich jako właściwie darmowego elementu napędowego było jednym z podstawowych założeń programu GLSDB.

Drugim elementem jest zmodyfikowana bomba szybująca SDB (Small Diamater Bomb - bomba małej średnicy). To sprawdzona w boju broń, używana przez lotnictwo USA od 2006 roku (dzisiaj jeszcze wielu innych państw). Jest stosunkowo mała, bo waży tylko 129 kilogramów, przez co ma niewielką moc eksplozji. Jednak takie było jej założenie. Ma służyć do precyzyjnych ataków na mniejsze i nieumocnione cele, a dzięki mniejszej masie pojedynczy samolot może je zabierać w hurtowych ilościach (np. F-15 może ich zabrać 16). Istotną zaletą SDB jest to, że dzięki rozkładanym skrzydłom może dobrze szybować i zrzucona z dużej wysokości przelecieć nawet około stu kilometrów. Dodatkowo może w trakcie lotu wykonywać manewry i na przykład atakować z optymalnego kierunku, omijać góry, czy wlatywać w doliny. Ze względu na małe rozmiary jest też trudna do wykrycia i przechwycenia.

Nagranie z testu GLSDB

SDB rozpędzona i wyniesiona na dużą wysokość przez M26, ma móc atakować cele w odległości około 150 kilometrów od wyrzutni. To ogromna wartość dla Ukraińców, którzy aktualnie mogą na większą skalę uderzać jedynie na około 90 kilometrów przy pomocy rakiet GMLRS. Do ataków na większe odległości mają jedynie nieliczne i bardzo cenne rakiety manewrujące Storm Shadow/SCALP, oraz taktyczne rakiety balistyczne ATACMS, których Amerykanie dostarczyli aptekarską ilość, prawdopodobnie już zużytą. GLSDB mają być przy tym opcją bardzo atrakcyjną cenowo. Wojsko USA kupuje pojedynczą SDB za około 40 tysięcy dolarów. Rakiety M26 są z demobilu. Pojedyncza rakieta GMLRS kupowana przez wojsko USA to 168 tysięcy dolarów. Nowa broń Ukraińców może być więc kilka raz tańsza, przy prawie dwa razy większym zasięgu i podobnej (choć nieco mniejszej) głowicy. Co więcej, będzie pochodzić z innej linii produkcyjnej, przez co powinna być łatwo dostępna w znaczących ilościach. Nie wymaga też do użycia samolotów, z których dostępnością Ukraińcy mają duży problem i które nie mogą swobodnie operować blisko frontu. Wystarczą już używane w znacznych ilościach wyrzutnie HIMARS/M270.

Więcej bólu dla rosyjskiego zaplecza

Wszystko razem wzięte oznacza, że GLSDB to istotne wzmocnienie ukraińskich zdolności do atakowania celów na dalekim dystansie. Choć tak samo jak w przypadku wszystkich innych darów z zachodu, żadna cudowna broń, która sama zadecyduje o wyniku wojny. Na pewno zada jednak bolesne ciosy rosyjskiej logistyce, stanowiskom dowodzenia, obrony przeciwlotniczej, systemów walki radioelektronicznej czy artylerii. W tym kontekście użycie nowej GLSDB do ataku na dwa systemy Grad będące maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów za frontem (dron Shark nie jest w stanie operować dalej), byłoby zastanawiające. Coś takiego można by spokojnie zrobić rakietą GMLRS, zachowując GLSDB na bardziej odległe cele. Z tego powodu należy ostrożnie podchodzić do twierdzeń, że na wspomnianym nagraniu widać właśnie użycie nowej broni. Choć być może akurat z jakiegoś powodu to było optymalne rozwiązanie.

Tak czy inaczej, jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie pojawi się więcej potwierdzeń użycia GLSDB ze strony Rosjan. Można na nich polegać, jeśli chodzi o narzekania i prezentowanie skutków ukraińskich uderzeń, oraz szczątków użytej broni.