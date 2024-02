Zdaniem Leonida Gozmana wdawanie się w negocjacje z Władimirem Putinem jest bezcelowe i groźne. Rosyjski opozycjonista w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że "pokój z Putinem nie jest możliwy tak, jak nie był możliwy pokój z Hitlerem".

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Putin nie kończy wojny, bo chce mieć całą Ukrainę w strefie wpływów

Rosyjski opozycjonista: Putin prowadzi trzy wojny. W jednej z nich Polska jest zagrożona

- Putin prowadzi trzy wojny. Pierwsza wojna związana jest ze zniszczeniem Ukrainy. Druga wojna dotyczy odbudowy rosyjskiego imperium i w tej wojnie również Polska jest zagrożona. I trzecia wojna, chyba najważniejsza - to wojna, w której Putin chce zniszczenia lub całkowitego podporządkowania Zachodu - podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem Leonid Gozman.

W jego ocenie obecnie najważniejszym zadaniem demokratycznego świata jest wspieranie Ukrainy. Jak dodaje, bez zwycięstwa Ukraińców nie będzie bezpiecznej Europy i nie dojdzie do przemian w Rosji.

Wcześniej w podobnym tonie na temat apetytów Rosji wypowiadał się inny rosyjski opozycjonista Gienadij Gudkow. W rozmowie z Polskim Radiem oceniał on, że wojna na Wschodzie nie jest tylko wojną Rosji z Ukrainą. - To jest wojna tyranii z demokracją - podkreślił Gienadij Gudkow. - Jeśli Putin pozostanie na Kremlu przy władzy, nawet jeśli wojna zakończy się na polu walki, na Ukrainie, to natychmiast zostanie w krótkim czasie wznowiona w Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Wojna zacznie się w Armenii i Gruzji. Wojna zacznie się na tak zwanych północnych terytoriach Kazachstanu. Nie wykluczam także bardziej agresywnych planów, na przykład wobec państw bałtyckich - dodał rosyjski opozycjonista.

Według Giennadija Gudkowa agresywne plany Władimira Putina może powstrzymać solidarne z Ukrainą działanie Zachodu, które, oprócz klęski Rosji na polu walki, doprowadzi również do przemian ustrojowych wewnątrz państwa rosyjskiego.

Władimir Putin mówił o Polsce. Wojna tylko "w jednym przypadku". MON odpowiedział

W wywiadzie dla amerykańskiego prezentera telewizyjnego Tuckera Carlsona rosyjski dyktator stwierdził, że atak na Polskę ani kraje bałtyckie "nie wchodzi w grę", a kraje te "go nie interesują". Dodał, że wojna z Polską nastąpi tylko w jednym przypadku, - cytat: "jeśli Polska zaatakuje Rosję". Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał na konferencji prasowej, że przed atakiem na Ukrainę w 2022 roku Putin i inni rosyjscy politycy zapewniali, że są to tylko manewry. "Te słowa nie mają żadnej wiarygodności" - powiedział wicepremier. Podkreślił, że polskie władze i Polska jako państwo członkowskie NATO i Unii Europejskiej mają swoje zadania do wykonania, przede wszystkim wobec swoich obywateli.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że racją stanu Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie poczucia bezpieczeństwa. "Zapewnienie bezpieczeństwa Polsce, wypełnienie norm konstytucyjnych, ochrona granic, integralność terytorialna, suwerenność, niepodległość to nie są górnolotne słowa, ale to są słowa fundamentalne dla bycia państw i narodów" - powiedział wicepremier.