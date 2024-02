Całkowite wydatki na obronę wzrosły do około 7,5 proc. PKB Rosji, a łańcuchy dostaw zostały przeprojektowane w celu zabezpieczenia wielu kluczowych nakładów i uniknięcia sankcji, a fabryki produkujące amunicję, pojazdy i sprzęt pracują przez całą dobę, często na obowiązkowych 12-godzinnych zmianach z podwójnymi nadgodzinami - informuje "The Guardian". Eksperci, których przywołuje brytyjski dziennik, podkreślają, że te wysiłki mają "utrzymać rosyjską machinę wojenną w najbliższej przyszłości".

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Wyjście USA z NATO? Powinnyśmy brać pod uwagę i ten scenariusz

Rosja zadziwia produkcją broni. "Nie wiemy, jaki jest punkt krytyczny Rosji"

Z relacji dziennika wynika, że Władimir Putin odwiedził w tym miesiącu kompleks wojskowo-przemysłowy, który obecnie zatrudnia około 3,5 miliona Rosjan. W ostatnim czasie przybyło tam ponad pół miliona nowych posad. "The Guardian" wskazuje, że jednym z kluczowych wskaźników w wojnie artyleryjskiej jest krajowa produkcja pocisków, którą eksperci szacują na 2,5 do 5 milionów sztuk rocznie. Mark Riisik, zastępca dyrektora w departamencie planowania polityki w estońskim ministerstwie obrony, nazwał te trendy niepokojącymi, zauważając, że produkcja może przekroczyć 4 mln sztuk w ciągu najbliższego roku lub dwóch. "To o wiele więcej, niż się spodziewaliśmy" - ocenił powiedział Riisik o rosyjskich liczbach produkcyjnych. I dodał, że "nadal nie wiemy, jaki jest punkt krytyczny Rosji".

Co więcej - czytamy - import już ponad miliona pocisków z Korei Północnej i strategiczne zapasy pocisków liczone w milionach dają Rosji dodatkową poduszkę bezpieczeństwa. Rosja zwiększy wydatki na obronę do prawie 11 bln rubli w przyszłym roku, co oznacza wzrost o 70 proc., co po raz pierwszy od czasów Związku Radzieckiego przewyższyłoby wydatki socjalne - dodaje "The Gurdain".

Eksperci, których cytuje brytyjski dziennik, uważają, że główną konkurencją dla robotników w fabrykach broni, gdzie pensje w minionych miesiącach mogły wzrosnąć nawet trzykrotnie, jest wojsko. Tam z kolei obiecuje się wynagrodzenie na poziomie 200 000 rubli [ok. 8700 zł - przyp. red.] miesięcznie tym, którzy pójdą na front. Z kolei "Moscow Times" zwrócił uwagę już w listopadzie poprzedniego roku, że mechanicy i spawacze w rosyjskich fabrykach produkujących sprzęt wojenny zarabiają obecnie więcej niż wielu menedżerów i prawników.

Raport Sztabu Generalnego Ukrainy: Ponad 200 ataków Rosji

W piątek rano Ukraina poinformowała, że minionej doby Rosjanie ponad 200 razy ostrzelał ukraińskie wsie i miasta. Agresor wykorzystał rakiety, samoloty i systemy artyleryjskie. Według Sztabu Generalnego Ukrainy, minionej doby doszło do 95 starć lądowych. W najtrudniejszej sytuacji są obrońcy Awdijiwki, którą Rosjanie próbują okrążyć, aby zmusić ukraińskie oddziały do odwrotu. Z nocnego meldunku dowodzącego oddziałami broniącymi między innymi rejonu Awdijiwki generała Ołeksandra Tarnowskiego wynika, że sytuacja w mieście jest trudna, ale pod kontrolą. Były dowódca batalionu "Ajdar" Jewhen Dikij stwierdził, że decydujące dla obrońców Awdijiwki będą najbliższe dwie doby. Agencja UNIAN napisała, że Rosja zwerbowała kilkadziesiąt tysięcy najemników z krajów Azji i Afryki, w tym z Afganistanu, Nepalu, Indii, Egiptu i Kongo.