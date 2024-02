Zełenski krytycznie o działaniach polskich rolników: Naruszenie zasad solidarności

- Poinstruowałem premiera Ukrainy, aby pilnie negocjował ze swoim polskim kolegą (Donaldem Tuskiem) - powiedział Wołodymyr Zełenski w codziennym wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. - To, co się wydarzyło i nadal się dzieje w sprawie naszych obywateli i ukraińskich dóbr, postrzegamy w Ukrainie jako oczywiste naruszenie zasad solidarności - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski o incydencie na granicy: To nie tylko kilka dramatycznych ujęć

Jak powiedział ukraiński przywódca, "ukraińskie zboże na asfalcie to nie tylko kilka dramatycznych ujęć". - To dowód na to, jak niebezpieczne mogą być emocje - powiedział stwierdził. Prezydent Ukrainy odniósł się do wydarzenia z ubiegłego tygodnia. Wówczas polscy rolnicy podczas protestu na granicy rozsypali ukraińskie zboże na drogę.

- Niezależnie od wszystkiego musimy bronić dobrego sąsiedztwa i solidarności, które zmieniają historię całej Europy na lepsze. Musimy razem z Polską wypracować wspólne stanowisko, w szczególności dotyczące importu z Rosji na terytorium krajów europejskich, aby chronić nasze społeczeństwa, zwłaszcza rolników - zarówno ukraińskich, jak i polskich - powiedział Zełenski.

Rozmowy rolników z ministrem rolnictwa

W czwartek przedstawiciele związków rolniczych i organizacji producenckich wzięli udział w rozmowach z władzami resortu rolnictwa. Do Warszawy przyjechali ze stałą listą postulatów. Chodzi o rosnące koszty produkcji spowodowane unijną polityką tzw. Zielonego Ładu, a także o nierówną konkurencję nielimitowanego importu z Ukrainy. Pochodzący z Zamojszczyzny Wiesław Gryn z organizacji "Oszukana Wieś" stwierdził, że spotkanie nie przyniosło przełomu. Jak wyjaśniał, rozwiązania proponowane przez resort potrzebują finansowania i zgody politycznej na wielu poziomach. - Tymczasem problemy są tu i teraz - do tego tylko rosną - mówił.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski przypominał, że pracuje polsko-ukraińska grupa robocza, która ma wypracować mechanizm limitowania importu poszczególnych płodów rolnych do Polski. Chodzi o rozwiązania, które uzyskają "ciche przyzwolenie" Brukseli odpowiadającej za wspólny rynek UE. -Negocjujemy dwustronne porozumienie, aby na pewien przejściowy okres ustalić zasady określające wielkości kontyngentów, aby nie naruszyć poszczególnych rynków w Polsce. Do końca marca powinniśmy to wszystko uzgodnić - zapowiedział szef resortu z PSL-u. Czesław Siekierski zapowiedział też pakiet dopłat dla rolników, który ma umożliwić wznowienie prac polowych oraz rekompensować część utraconych zysków z produkcji.

Dalszy ciąg protestów

Rolnicy zapowiadają kolejną serię manifestacji na wtorek 20 lutego. Traktory mają pojawić się w Warszawie i na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Jednym z powodów protestów są regulacje wynikające z unijnego Zielonego Ładu. Zdaniem rolników regulacje forsowane przez Brukselę będą skutkować wyższymi kosztami produkcji i spadkiem dochodów. Rolnicy domagają się również ograniczenia swobodnego importu produktów żywnościowych z Ukrainy.