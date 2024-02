Biały Dom potwierdza: Rosja opracowuje system antysatelitarny

- Po pierwsze, nie jest to aktywny potencjał, który został rozmieszczony. Chociaż dążenie Rosji do wykorzystania tego konkretnego potencjału jest niepokojące, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla niczyjego bezpieczeństwa - mówił w czwartek John Kirby. - Nie mówimy o broni, której można użyć do zaatakowania ludzi lub spowodowania fizycznego zniszczenia tutaj, na Ziemi - dodał.

Przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił na briefingu prasowym, że tego typu rozwiązanie naruszy traktat o przestrzeni kosmicznej, pod którym podpisało się 130 krajów, w tym Rosja. Nie ujawnił jednak, czy broń ma zdolność nuklearną. Poinformował, że prezydent Joe Biden zwrócił się o bezpośredni kontakt dyplomatyczny z Moskwą.

Kirby przekazał również, że Stany Zjednoczone są świadome działań Rosji w zakresie zdolności antysatelitarnych już od "wielu, wielu miesięcy, jeśli nie kilku lat". Od początku swojej kadencji informacje na ten temat miał otrzymywać prezydent USA Joe Biden.

Biały Dom: Rosja opracowuje system antysatelitarny

W środę przewodniczący komisji do spraw wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner ostrzegł przed poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Powołując się na źródła na Kapitolu, telewizja ABC informowała, że chodzi o plany Rosji umieszczenia broni nuklearnej w kosmosie, która mogłaby być użyta przeciwko satelitom.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że doniesienia mają skłonić Kongres USA do uchwalenia ustawy zakładającej wsparcie dla Ukrainy. - Jest oczywiste, że Waszyngton próbuje zmusić Kongres do głosowania nad ustawą pomocową metodą haka lub oszustwa. Zobaczymy, jakiego podstępu użyje Biały Dom - stwierdził.

"Rosyjski system ma być w fazie opracowywania"

"Wszystko wskazuje na to, że wbrew początkowym emocjom po wystąpieniu Turnera, nie mamy do czynienia z jakimś ryzykiem rychłej zagłady atomowej z kosmosu. Rosyjski system, czymkolwiek jest, ma być na razie w fazie opracowywania i nie został umieszczony na orbicie" - wskazywał w czwartek dziennikarz Gazeta.pl Maciek Kucharczyk.

"Ostatnie rosyjskie odpalenie rakiety orbitalnej miało miejsce 9 lutego z wojskowego kosmodromu Plesieck. Była to Sojuz-2.1v w najlżejszej możliwej konfiguracji, która umieściła w kosmosie tajny ładunek skatalogowany jako COSMOS 2575. Nieoficjalnie ma to być niewielki satelita rozpoznawczy systemu Razbeg. Od umieszczenia w kosmosie nie wykonuje żadnych nadzwyczajnych manewrów" - czytamy.