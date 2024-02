Tropikalna choroba może zagrozić bezpieczeństwu Europy. Włosi zaczęli dezynfekować samoloty

Gorączka denga jest chorobą przenoszoną przez komary. Objawia sie między innymi wysoką gorączką, bólem głowy oraz nudnościami. Większość przypadków przebiega bezobjawowo. Nieleczona w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak ochronić dzieci przed zakażeniem wirusem RSV i grypy?

Zagrożenie tropikalną gorączką denga. Włosi zarządzili dodatkowe kontrole na lotnisku

W związku z globalnym wzrostem liczby przypadków dengi odnotowywanym zwłaszcza w Brazylii i Argentynie, Francesco Vaia zadecydował o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń na rzymskim lotnisku Fiumicino. Obiekt ten szerzej znany jest jako lotnisko im. Leonarda da Vinci. Dyrektor generalny ds. zapobiegania dendze we włoskim ministerstwie zdrowia polecił między innymi przeprowadzenie wzmożonych kontroli, obserwacji sytuacji sanitarnej oraz dezynfekcji samolotów. Służby szczególną uwagę zwracają na te maszyny, które przyleciały do kraju zza oceanu.

Według danych zgromadzonych przez WHO liczba zgłoszonych przypadków wzrosła globalnie z 500 tysięcy w 2000 roku do 5,2 miliona w 2019 roku. Raporty z 2023 roku pokazały, że gwałtowny wzrost zachorowań wcale się nie zatrzymał. Do rozwoju epidemii dengi w wielu regionach świata przyczyniły się między innymi postępujące zmiany klimatu, a także nadszarpnięte pandemią COVID-19 systemy opieki zdrowotnej.

Czym jest denga? Objawy zakażenia mogą przypominać grypę

Dengą zarazić można się za sprawą ukąszenie komara. Infekcję przenosi jednak tylko kilka gatunków, głównie tych owadów, które należą do rodzaju Aedes. Szczególnie niebezpieczny jest w tej kwestii komar egipski. Początkowe objawy zakażenia przypominają grypę. Stan osoby zarażonej może jednak szybko ulec pogorszeniu. Objawy dengi obejmują gorączkę, ból głowy, mięśni i stawów oraz wysypkę, która swoim wyglądem przypomina tę występującą przy odrze. W niektórych przypadkach choroba może doprowadzić także do gorączki krwotocznej, co w konsekwencji może doprowadzić także do śmierci. Zdaniem ekspertów zachorowanie często najciężej przechodzi się za drugim razem.