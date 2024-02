Jest wyrok ws. Breivika. Skazany uskarżał się na nieludzkie traktowanie w więzieniu

Anders Breivik ma dobre warunki w więzieniu oraz względnie dużą swobodę na co dzień. Umożliwiono mu swobodne organizowanie swojego dnia według własnego uznania przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z miejscem, w którym przebywa.

Norwegia. Breivik skarży się na izolację w więzieniu

Skazany na co najmniej 21 lat więzienia Anders Breivik skarży się na izolację. Jedynymi osobami, z którymi ma kontakt, to pracownicy więzienia. Jako skazany o szczególnym statusie bezpieczeństwa nie może mieć kontaktu z kimkolwiek spoza krat. Uważa, że to nieludzkie, stąd zarzucił Norwegii naruszenie przepisów międzynarodowych zakazujących nieludzkiego traktowania i karania.

- Wolę umrzeć, niż tkwić w tej izolacji - mówił wielokrotnie w trakcie rozpraw w więzieniu Ringerike.

Breivik jest sam. Jego matka umarła, przybrane rodzeństwo nie chce utrzymywać z nim jakichkolwiek relacji. Ojciec po zamachach w 2011 roku wydał książkę, na której zarobił krocie, jednak z synem nie ma żadnego kontaktu.

Terrorysta jest jedynym więźniem w Norwegii, któremu zezwolono na hodowlę zwierząt. Wybrał papugi. Był odwiedzany przez wolontariuszy z psami. Po kilku miesiącach spotkań zrezygnował ze współpracy z tzw. powiernikiem - kimś, kto odwiedza osadzonego, pełniąc funkcję przyjaciela. Osoby takie zapewnia wszystkim potrzebującym norweska służba więzienna. Breivik skarży się na myśli samobójcze i depresję, jednak nie chce poddać się badaniom psychiatrycznym.

Każdy dzień w więzieniu kosztuje około 7 tysięcy złotych

- Boi się, że mogłoby zostać u niego stwierdzone jakieś schorzenie psychiczne, a to znaczyłoby, że wszystko, co robił, było dziełem osoby niezrównoważonej - mówi Freddy Lie, którego córka zginęła na Utøyi. - To pozbawiłoby w jego głowie jakiegokolwiek znaczenia morderstw, jakich się dopuścił.

Każdy dzień Breivika za kratami kosztuje norweskie państwo niemal 17 000 koron (około 7 000 złotych). Ma do dyspozycji własną siłownię, kuchnię, pokój do gry na komputerze, oddzielną sypialnię. Służby więzienne podkreślają jednak, że nie jest to żaden przywilej, a tylko zapewnienie Breivikowi dokładnie takich standardów, w jakich swoją karę odbywają inni norwescy osadzeni, tyle że w samotności.

- Nawet jeśli takie środki są niezbędne do zapewnienia Breivikowi właściwych warunków odbywania kary, dzisiejsze orzeczenie potwierdza, że wydawane są one słusznie - mówi Hjetland.

Norweskie służby specjalne w przygotowanym na potrzeby procesu raporcie stwierdziły, że umożliwienie Breivikowi kontaktu ze światem zewnętrznym może stanowić globalne zagrożenie. W opinii agentów służb od czasu osadzenia Breivika w więzieniu w zamachach, których sprawcy powoływali się na Norwega i jego manifesty, zginęło ponad 60 osób, a kilkaset zostało rannych.

- A działo się to jeszcze w czasach, gdy media społecznościowe nie były tak rozwinięte, jak dziś - przywołuje Andreas Hjetland, adwokat reprezentujący przed sądem Norwegię.

Pełnomocnik Breivika, Øystein Storrvik, twierdził, że raport służb powstał z pogwałceniem prawa do prywatności, a to stanowi naruszenie artykułu 8. Europejskiej konwencji praw człowieka.

"W zapomnieniu i ciszy powinien zostać za murami więzienia na zawsze"

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska z Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nie jest zaskoczona dzisiejszym wyrokiem. - Prawo każdego kraju przewiduje własne zasady, którymi podlegają szczególnie niebezpieczni przestępcy. Dlatego sądy przy badaniu naruszeń artykułu 3 Europejskiej konwencji praw człowieka, zabraniającego nieludzkiego traktowania i karania skupiają się na badaniu, czy zapewniono osadzonemu gwarancje proceduralne. Chodzi o to, w jaki sposób osadzony objęty jest statusem szczególnie niebezpiecznego, czy jest to cyklicznie weryfikowane, czy spełniane są przesłanki niezbędne zastosowania szczególnych ogranczeń - mówi.

I dodaje: - Sąd norweski uznał, że postawa i ewentualne zagrożenie ze strony, ale i wobec Andersa Breivika podlegały i podlegają rzetelnej ocenie, a stąd państwo ma prawo do szczególnej jego izolacji. Kontrola i cenzura korespondencji co do zasady są niedopuszczalne, jednak w przypadku szczególnie niebezpiecznych przestępców prawo to nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Sąd uznał, że środki w tym przypadku zostały zastosowane zgodnie z prawem, były celowe, a zatem artykuł 8 Europejskiej konwencji nie został naruszony.

Mimo wszystko wielu Norwegów uważa, że Breivik wykorzystuje i nadużywa systemu więziennego. - Mam nadzieję, że umrze w więzieniu - mówi Ranghild, matka dwójki dzieci. Gdy Breivik strzelał na Utøyi do jej przyjaciół, miała 20 lat. Nie pojechała na wyspę, bo akurat wychodziła z anginy. - Za dużo poświęcamy mu uwagi. Powinien być zamknięty i zapomniany. To będzie dla niego najsurowsza kara, bo jedyne, na czym mu dziś zależy, to rozgłos. W zapomnieniu i ciszy powinien zostać za murami więzienia na zawsze.

"Aftenposten", największy norweski dziennik, podał, że Anders Breivik będzie odwoływał się od wyroku. Pełnomocnik Królestwa Norwegii zachowuje jednak spokój. - Sąd w pełni podtrzymał argumenty przedstawiane przez państwo norweskie. Breivik odwoływał się od każdego orzeczenia wydanego w jego sprawach. Ma do tego pełne prawo, a z naszej strony jest pełna gotowość do dowiedzenia słuszności podejmowanych działań w kolejnych etapach procesu - komentuje prokurator generalny Andreas Hjetland.

Jeśli sąd apelacyjny uzna zasadność odwołania, kolejne rozprawy odbędą się również w Ringerike fengsel, najpilniej strzeżonym więzieniu w Norwegii.