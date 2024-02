Amerykański think tank: Kreml robi wobec Mołdawii to, co robił wobec Ukrainy przed inwazją

"Kreml prowadzi wobec Mołdawii operacje informacyjne bardzo podobne do tych, które Kreml stosował przed inwazjami na Ukrainę w 2014 i 2022 r." - przekazał amerykański think tank Institute for the Study of War (Instytut Badań nad Wojną). Jak dodano, "prawdopodobnie stworzy to warunki uzasadniające możliwą przyszłą eskalację Rosji przeciwko temu krajowi".

3 Fot. REUTERS/Sputnik Otwórz galerię Na Gazeta.pl