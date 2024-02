Biuro szeryfa hrabstwa Okaloosa na Florydzie opublikowało nagranie z interwencji, na którym widać, jak jeden z funkcjonariuszy nagle upada na ziemię, krzyczy, że został trafiony, a następnie otwiera ogień w kierunku zaparkowanego nieopodal radiowozu. Wewnątrz pojazdu, jak poinformowały służby, znajdował się zatrzymany wcześniej podejrzany mężczyzna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradł karton czekolady i uderzył pracownika ochrony. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

USA. Policjant przestraszył się spadającego żołędzia. Myślał, że ktoś do niego strzela

Nagranie, które upubliczniła amerykańska policja, zostało zarejestrowane w czasie interwencji w listopadzie 2023 roku. Według zawierającego 44 strony raportu biura szeryfa hrabstwa Okaloosa funkcjonariusze zostali wezwani w pobliże miasta Fort Walton Beach na Florydzie przez kobietę, której chłopak miał ukraść samochód. Mężczyzna miał także wysyłać ofierze wiadomości z pogróżkami. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali i przeszukali podejrzanego, a następnie skuli go kajdankami i umieścili w radiowozie.

W momencie kiedy jeden z funkcjonariuszy wracał do pojazdu, aby ponownie przeszukać zatrzymanego mężczyznę, policjant miał usłyszeć strzał z broni palnej. Natychmiast upadł na ziemię, przetoczył się, a następnie krzyknął, że "został trafiony". Chwilę później oddał serię strzałów w kierunku radiowozu. Kiedy zauważyła to jego partnerka, sama zaczęła strzelać. Łącznie według raportu funkcjonariusz oddał aż 18 strzałów.

Mimo że policjant twierdził, że został postrzelony, do takiej sytuacji w ogóle nie doszło. Jak ujawnił raport opublikowany biuro szeryfa, zatrzymany mężczyzna nie był uzbrojony, a to, co funkcjonariusz odebrał jako dźwięk "stłumionego strzału" w rzeczywistości było dźwiękiem, który wydał spadający na dach radiowozu żołądź.

Mężczyzna w radiowozie udawał martwego, by uniknąć postrzału

Podejrzany, który w chwili ostrzału przebywał na tyle radiowozu, napisał w mediach społecznościowych obszerny post, w którym podkreślił, że incydent pozostawił go "z urazem na całe życie". Tłumaczył, że był "śmiertelnie przerażony" i że w czasie gdy policjanci oddawali strzały, pochylił się i udawał martwego, "aby zapobiec postrzeleniu w głowę". "Od tego czasu nie jestem już taki sam i nie sądzę, że to uczucie, które czuję, kiedykolwiek się zmieniło" - napisał.

Szeryf hrabstwa tłumaczy policjanta: Czuł, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo

Początkowo funkcjonariusz, który jako pierwszy oddał strzały, zaprzeczał ustaleniom swojego wydziału. Jego partnerka z kolei stwierdziła, że zaczęła strzelać wyłącznie dlatego, że policjant zrobił to pierwszy. Ponadto głośno krzyczał, że został trafiony, dlatego zdenerwowanej funkcjonariuszce "wydawało się, że jest świadkiem morderstwa". Według biura szeryfa hrabstwa Okaloosa otwarcie ognia przez policjanta "nie było obiektywnie uzasadnione", a zarówno on, jak i jego partnerka "naruszyli zasady". Mimo to funkcjonariusze zostali oczyszczeni z zarzutów popełnienia przestępstwa.

- Choć ostatecznie jego działania nie były uzasadnione, jesteśmy przekonani, że czuł, że jego życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, a jego reakcja opierała się na okolicznościach towarzyszących temu strachowi - powiedział szeryf Eric Aden, cytowany w komunikacie biura. Zaledwie miesiąc po interwencji, w grudniu 2023 roku funkcjonariusz, który bezzasadnie otworzył ogień, zrezygnował z pracy.