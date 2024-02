Słynny francuski dziennikarz okazał się agentem KGB. Działał przez 35 lat, doradzał prezydentom

Philippe Grumbach był jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej wpływowych postaci w historii francuskiego dziennikarstwa. Dziennikarz przyjaźnił się z dwoma prezydentami Francji: Francoisem Mitterrandem i Valerym Giscardem d'Estaingnem. Za rządów drugiego z polityków był uważany za "jednego z najbardziej słuchanych doradców". Po jego śmierci w 2003 r. w mediach określano go natomiast "arystokratą prasy".

Prawda o ukrytej działalności Grumbacha wyszła na jaw za sprawą radzieckich dokumentów, które po upadku ZSRR przeszły w ręce Zachodu. Za ich przekazanie odpowiedzialny był pułkownik KGB Wasilij Mitrochin, który przed ucieczką do Wielkiej Brytanii pełnił rolę głównego archiwisty sowieckich służb specjalnych.

Jak informuje portal RFI, w 2018 roku badacz Cyril Gelibter wybrał się do Uniwersytetu w Cambridge, gdzie znajduje się archiwum Mitrochina. W dokumentach natknął się na nazwisko dziennikarza z opisem: "Grumbach, Philippe, urodzony w 1924 roku, Żyd, redaktor dziennika 'L'Express' w Paryżu, dziennikarz, blisko Giscarda d'Estainga, zrekrutowany w 1946 roku". Później znalazł dokument oznaczony pseudonimem "Brok": "Urodzony w 1924 roku, Żyd, obywatel Francji, naczelny 'L'Express', kolaboruje od 1946 roku". To i dalsze opisy - zdaniem "L'Express" - nie pozostawiają wątpliwości, że Grumbach to "Brok".

Będąc redaktorem tygodnika "L'Express" i pozostając w dobrych stosunkach z najważniejszymi politykami w państwie, mężczyzna odgrywał kluczową rolę w siatce rosyjskich agentów. Grumbach działał na rzecz ZSRR przez aż 35 lat (w okresie od 1946 do 1981 r.). W połowie lat 70. XX wieku zarabiał około 100 tys. franków rocznie, co dziś oznaczałoby równowartość 125 tys. euro. Z tych pieniędzy miał m.in. kupić mieszkanie w Paryżu.

Grumbach miał m.in. odegrać kluczową rolę w działaniach przeciwko ówczesnemu prezydentowi Giscardowi d'Estaingowi. Podczas kampanii wyborczej w 1974 roku "Brok" otrzymał osobiste instrukcje od Jurija Andropowa, sekretarza generalnego KC KPZR, ze sfabrykowaną kopią notatki z radami, których Amerykanie mieli udzielić Giscardowi d'Estaingowi, by mógł wygrać z Mitterandem i Jacquesem Chaban-Delmasem. Podrobiony dokument miał być też okazany Chabas-Delmasowi i innym, by utrudnić współpracę z Giscardem w drugiej turze wyborów.

Znany francuski dziennikarz był rosyjskim agentem. Kto jeszcze?

Co ciekawe informacja o tym, że mężczyzna był rosyjskim agentem, wpłynęła do francuskich służb ze strony brytyjskiego wywiadu już w połowie lat 90. Mimo szoku wywołanego dowodami na nielojalność dziennikarza sytuacja w kraju i na świecie doprowadziła do zaniechania wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

Według RFI "L'Express" nie był jedynym medium, które zostało sfiltrowane przez Rosjan. Z danych Mitrochina wynika, że Sowieci mieli szpiegów w Agence France-Presse, a "Le Monde" opublikowało w 1975 roku artykuł o wojnie w Wietnamie, w którym pojawiła się sfałszowana wypowiedź rosyjskiego dysydenta Aleksandra Sołżenicyna, mająca zrobić z niego sympatyka nazizmu. Choć nie wiadomo, czy tekst w "Le Monde" był podłożony przez KGB, to z pewnością był w pełni zgodny z jego linią.