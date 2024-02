Oficjalnie nic konkretnego nie wiadomo. Po zaskakującym oświadczeniu republikańskiego kongresmana Michaela Turnera, szefa Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów, wybuchła fala intensywnych spekulacji medialnych na temat tego, co właściwie miał na myśli. Zdawkowo zareagował Biały Dom i inni członkowie Kongresu.

- To poważna kwestia i słusznie jest zwrócić na nią uwagę, jednak to nie jest coś, co zrujnuje nam czwartek - stwierdził na przykład demokrata Jim Himes, również członek tejże Komisji ds. Wywiadu. Ze słów polityków wynika, że nie mamy do czynienia z żadnym rychłym najazdem obcej cywilizacji czy zaskakującym atakiem tajnej rosyjskiej broni kosmicznej. Chodzi raczej o poważne długoterminowe zagrożenie ze strony Rosji dla amerykańskich systemów kosmicznych, co do którego wywiad USA niedawno pozyskał ważne informacje.

Istotna różnica co do słowa "jądrowa"

O co konkretnie chodzi, nie wiadomo oficjalnie. Amerykańskie media wysunęły jednak dość zgodnie jedną teorię z dwiema wariacjami. Jak podały między innymi telewizje NBC News, PBS czy dziennik "New York Times", oraz szereg innych powołujących się na swoich informatorów w Kongresie i Białym Domu, chodzi o nowy system do zwalczania satelitów. Co do tego panuje zgodność. Dalej jest jednak istotna wariacja w zależności od źródeł. Większość pisze o "nuclear weapon", czyli broni jądrowej w sensie wybuchowej głowicy jądrowej. Jednak na przykład PBS informuje o "nuclear-powered", czyli zasilanej energią jądrową z jakiegoś reaktora. Nie można przy tym wykluczyć, że informacja w drodze od prezentacji przedstawicieli wywiadu dla polityków do uszu oraz oczu dziennikarzy uległa istotnemu zniekształceniu. Coś, co oryginalnie miało być właśnie "nuclear-powered", mogło przeobrazić się w uproszczone i wywołujące znacznie większe emocje "nuclear weapon".

Obie opcje są realne i stosowne rozwiązania były już testowane, a nawet używane. Jednak ta pierwsza jest znacznie bardziej agresywna i oznaczałaby poważne zaostrzenie wyścigu zbrojeń mocarstw. Aktualnie zarówno Chiny, Indie jak i Rosja oraz USA rozwijają oraz posiadają systemy antysatelitarne. Jest to uznawane za konieczność wobec ogromnego znaczenia satelitów dla nowoczesnych sił zbrojnych. Łączność i rozpoznanie bez wykorzystania urządzeń w kosmosie są upośledzone. Możliwość zniszczenia satelitów przeciwnika ma więc ogromne znaczenie. Standardowo systemy antysatelitarne są oparte o rakiety odpalane z ziemi, wody lub powietrza. Ich zadaniem jest po prostu uderzyć w cel. Nie jest to jednak broń idealna, ponieważ odpowiednie rakiety są dość duże, drogie i trudne w użyciu. Żadne państwo nie produkuje ich w dużych ilościach, a celów na orbicie szybko przybywa.

Jedną alternatywą są systemy umieszczone w kosmosie, czyli satelity skonstruowane w celu obezwładniania innych satelitów. To też skomplikowana i droga broń, która według dostępnych publicznie danych w żadnym państwie nie wyszła poza fazę eksperymentów i testów. Najbardziej zaawansowani w nich są Rosjanie. Opisywaliśmy to wcześniej szczegółowo. Do tej pory wydawali się koncentrować na rozwoju niewielkich satelitów zdolnych zbliżyć się do celu i uszkodzić go manipulatorem lub poprzez zderzenie. W czasach ZSRR eksperymentowali z satelitami przenoszącymi wybuchowe głowice odłamkowe i rakiety.

Promieniujący chaos na orbicie

Drugą alternatywą, tą potencjalnie najgroźniejszą i najbardziej destabilizującą, jest użycie ładunku termojądrowego. Jego detonacja na orbicie wywołuje silny impuls elektromagnetyczny i uwalnia chmurę promieniowania, które są zabójcze dla satelitów w krótkim i średnim okresie. Jak to w przypadku broni jądrowej, jest to narzędzie masowego rażenia i jedna eksplozja może obezwładnić wiele celów poruszających się po różnych orbitach. To ogromna przewaga nad konwencjonalnymi systemami, które z wielkim wysiłkiem mogą niszczyć pojedyncze cele.

Najwięcej praktyki w tego rodzaju zastosowaniu broni jądrowej mają Amerykanie ze sprawą eksperymentów przeprowadzonych w ramach operacji Argus w 1958 roku i Fishbowl w 1962 roku nad Pacyfikiem. Zdetonowali wówczas 8 głowic termojądrowych na wysokościach od 30 do 540 kilometrów. Najwięcej dowiedzieli się podczas testu Starfish Prime, przeprowadzonego 9 lipca 1962 roku. Wówczas na wysokości 400 kilometrów nad atolem Johnstona na centralnym Pacyfiku wybuchła głowica o mocy 1,4 megatony, czyli bardzo silna (niemal 100 razy silniejsza niż bomba zrzucona na Hiroszimę). Silniejsza niż wszystkie inne użyte podczas testów na dużych wysokościach. Efekty detonacji zaskoczyły wojskowych i naukowców, powodując uszkodzenia impulsem elektromagnetycznym na odległych o 1,4 tysiąca kilometrów Hawajach. Co jednak istotniejsze, stworzony na orbicie pas promieniowania w ciągu kilku miesięcy zniszczył co najmniej sześć satelitów (a wówczas tych cywilnych były dosłownie pojedyncze pionierskie sztuki, a nie tysiące jak obecnie) i być może przyczynił się do przedwczesnych awarii innych. W ZSRR też przeprowadzano detonacje na dużych wysokościach, ale nigdy tak silne i tak wysoko.

Próba wskrzeszenia tego rodzaju sposobu zwalczania satelitów i przekucia go w użyteczną broń, byłaby krokiem skrajnym i bez mała szalonym. Powodowałby bowiem masowe szkody wśród przypadkowych cywilnych satelitów, od których dzisiaj roi się na orbicie. Dodatkowo bezprawnym, ponieważ Traktat o Przestrzeni Kosmicznej z 1967 roku, którego stroną jest Rosja, wprost zakazuje używania i umieszczania broni jądrowej w kosmosie. Nie jest to jedno z porozumień rozbrojeniowych z USA, z którego Moskwa może chciałaby się jednostronnie wycofać, ale powszechnie przyjęty dokument ONZ, będący podstawą prawną funkcjonowania ludzkości w kosmosie. Niczego nie można jednak wykluczyć i tego rodzaju system antysatelitarny, oparty o ładunki termojądrowe, pasowałby do sformułowania "nuclear weapon".

Gwiezdne wojny w nowej odsłonie

Znacznie mniej radykalne rozwiązania mogą się kryć za sformułowaniem "nuclear-powered". Może chodzić na przykład o satelitę bojowego zasilanego energią z reaktora jądrowego. Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie jak nikt inny mają wiedzę na temat tego rodzaju rozwiązań. Oczywiście w ramach spadku po ZSRR, które w latach 1967-88 umieściły na orbicie 33 satelity systemu rozpoznania oceanicznego RORSAT. 31 z nich było zasilanych przez reaktory BES-5. Amerykanie umieścili w kosmosie tylko jeden, eksperymentalny SNAP-10A w 1965 roku. Zarówno USA jak i Rosja prowadzą aktualnie prace nad użyciem reaktorów jądrowych w kosmosie, ale przede wszystkim do celów cywilnych. Rosyjska cywilna agencja Roskosmos prowadzi od lat program TEM, którego efektem byłby duży kosmiczny holownik Zeus. To jednak bardzo awangardowe przedsięwzięcie, które ma nikłe szanse powodzenia z uwagi na koszty i skomplikowanie. Prace formalnie trwają, ale raczej jako kroplówka dla przemysłu kosmicznego z nieokreślonym terminem realizacji, ustalonym na może 2030 rok. Mniejszy satelita tego rodzaju teoretycznie mógłby być w stanie skuteczniej manewrować i przechwytywać wrogie obiekty, niż taki zasilany obecnie powszechnymi źródłami energii. Nic jednak o czymś takim nie wiadomo.

Może też chodzić o satelitę bojowego z reaktorem jądrowym, który atakowałby swoje cele systemami walki elektronicznej. Wiadomo o rosyjskim projekcie stworzenia dużego urządzenia takiego rodzaju, o kryptonimie Ekipaż. Źródłem energii miałby być reaktor Plazma-2010, będący rozwinięciem testowanych dwukrotnie w kosmosie pod koniec istnienia ZSRR reaktorów Plazma-A. Formalnie kontrakt na rozwój systemu podpisano z ministerstwem obrony w 2014 roku z założeniem, że już w 2021 roku będą loty testowe. Nie odbyły się jednak i nie wiadomo, jak awangardowy projekt przetrwał cięcia budżetu na programy kosmiczne, które miały miejsce od 2014 roku.

Istnieje też szansa, że źródłem zamieszania jest jakieś nowe rosyjskie urządzenie zasilane przez radioizotopowy generator termoelektryczny. W teorii to też by było "nuclear-powered". Chodzi jednak o powszechnie stosowane w pojazdach kosmicznych proste generatory wykorzystujące ciepło uwalnianie podczas rozpadu promieniotwórczego (najczęściej plutonu), do generowania prądu. To znacznie bezpieczniejsze urządzenia niż reaktory, ale też oferujące znacznie mniejszą energię i nie będące niczym niezwykłym. Trudno więc sobie wyobrazić, aby z powodu czegoś takiego wywołano na Kapitolu taką aferę.

Budowanie napięcia w określonym celu

Wszystko wskazuje na to, że wbrew początkowym emocjom po wystąpieniu Turnera, nie mamy do czynienia z jakimś ryzykiem rychłej zagłady atomowej z kosmosu. Rosyjski system, czymkolwiek jest, ma być na razie w fazie opracowywania i nie został umieszczony na orbicie. Ostatnie rosyjskie odpalenie rakiety orbitalnej miało miejsce 9 lutego z wojskowego kosmodromu Plesieck. Była to Sojuz-2.1v w najlżejszej możliwej konfiguracji, która umieściła w kosmosie tajny ładunek skatalogowany jako COSMOS 2575. Nieoficjalnie ma to być niewielki satelita rozpoznawczy systemu Razbeg. Od umieszczenia w kosmosie nie wykonuje żadnych nadzwyczajnych manewrów.

W kontekście nie do końca zrozumiałego nagłego poruszenia w Kongresie warto wziąć pod uwagę, że również w środę do Izby Reprezentantów trafił, po przegłosowaniu w Senacie, projekt ustawy zakładającej przeznaczenie 95 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Przywództwo republikanów w izbie niższej deklaruje, że nie będzie nad nim głosować i go zablokuje, zgodnie z linią ideologiczną promowaną przez zwolenników Donalda Trumpa. Być może próba rozniecenia poczucia zagrożenia ze strony Rosji ma pomóc zmienić to stanowisko. Michael Turner jest jednym z tych republikanów w Izbie Reprezentantów, którzy są za jak najszybszym uchwaleniem rzeczonej ustawy.