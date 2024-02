USA. Były szef CIA komentuje wieści o zagrożeniu ze strony Rosji. "To byłby akt wojny"

Szef komisji wywiadu w Izbie Reprezentantów Mike Turner udostępnił w środę wszystkim członkom Kongresu dokumenty wywiadu o "poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego". Jak nieoficjalnie przekazują media, może mieć ono związek z doniesieniami o rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej. Turner zrobił to jednak przed spotkaniem z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake'iem Sullivan'em, który poinformował, że rozmowa została zaplanowana na czwartek 15 lutego. Dziennikarz CNN zapytał byłego szefa CIA Leon Panetta, czy zwracanie w ten sposób uwagi całego świata miało sens, jeżeli spotkanie na ten temat jeszcze się nie odbyło.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie ku przestrodze. Pijany kierowca wiózł pasażera na dachu

USA. Były szef CIA: Turner próbował zaalarmować, że Rosja nadal stanowi duże zagrożenie

- To jest coś, co rzeczywiście rodzi pytania, co on próbował osiągnąć. Oczywiście to (działania Rosji - red.) jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego według informacji, które zostały przekazane - potwierdził Leon Panetta. Zdaniem byłego szefa CIA przewodniczący "być może próbował zaalarmować, że Rosja w dalszym ciągu pozostaje dużym zagrożeniem dla USA".

USA obawia się o satelity. "Byłby to akt wojny, ponieważ zagroziłby naszemu bezpieczeństwu narodowemu"

Powodem do niepokoju jest to, że rozmieszczenie nuklearnego systemu może zagrozić funkcjonowaniu satelitów, co stanowi potencjał militarny do destabilizacji kraju. USA wykorzystuje je m.in. do komunikacji, nawigacji i innych celów informacyjnych.

- Jeśli Rosja mogłaby zakłócić naszą zdolność do gromadzenia tego rodzaju informacji, niewątpliwie byłby to akt wojny, ponieważ zagroziłby naszemu bezpieczeństwu narodowemu - ocenił były szef CIA. - Jestem pewien, że Pentagon rozwija zdolność nie tylko do śledzenia postępów Rosjan i ustalania, czy zamierzają zastosować coś takiego, ale także jak się bronić, gdyby to zrobili - powiedział Panetta.

Leon Panetta to amerykański polityk i prawnik, a także były kongresmen. W latach 1994–1997 był szefem personelu Białego Domu (za czasów Billa Clintona), a następnie dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej (od 2009 do 2011 roku). Od 2011 do 2013 roku zajmował stanowisko sekretarza obrony USA. Prywatnie jest ojcem demokraty Jimmy’ego Panetty.