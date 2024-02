Porwana lekarka już w Polsce. Kulisy akcji ratunkowej. "Porywacze chcieli go zestrzelić"

Polska lekarka przeżyła chwile grozy, zanim została uwolniona i wróciła bezpiecznie do Polski. Kobieta była przetrzymywana w lesie ok. 10 km od szpitala, w którym pracowała. - Kiedy przyleciał helikopter, porywacze wyszli, aby spróbować go zestrzelić - relcjonował lokalny gubernator Ildjima Abdraman w rozmowie z AFP. Doszło do wymiany ognia, w której efekcie zginęło kilka osób.

