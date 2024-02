Putin o wyborach USA. Zdradził swojego faworyta. "Bardziej przewidywalny"

Dyskusja na temat nadchodzących wyborów prezydenckich w USA nabiera rozpędu. Swoją opinię na temat kandydatów wyraził również prezydent Rosji. Według doniesień Associated Press Władimir Putin stwierdził, że Rosja opowiada się za kandydaturą Joe Bidena.

Rosja. Władimir Putin woli Joe Bidena od Donalda Trumpa

Władimir Putin stwierdził w rozmowie z korespondentem rosyjskiej telewizji państwowej, że będzie współpracował z każdym przywódcą USA, który wygra wybory prezydenckie. Zapytany o to, kto jego zdaniem będzie lepszym wyborem z punktu widzenia Rosji, odpowiedział, że Joe Biden. - Jest bardziej doświadczony, bardziej przewidywalny, to polityk starej formacji - powiedział Władimir Putin. Prezydent Rosji odniósł się również do spekulacji na temat stanu zdrowia prezydenta USA. - Nie jestem lekarzem i nie uważam, że jest stosowne to komentować - stwierdził przywódca Rosji.

Władimir Putin skomentował szokujące słowa Donalda Trumpa o NATO

Donald Trump kilka dni temu powiedział podczas wiecu wyborczego, że podczas ewentualnego ataku nie wspierałby kraju, który nie reguluje swoich należności względem NATO. Władimir Putin stwierdził, że "to USA określa swoją rolę w sojuszu". Prezydent Rosji zwrócił uwagę, że oświadczenie Trumpa było zgodne z jego polityką z czasów pierwszej kadencji, kiedy namawiał sojuszników NATO do zwiększenia wydatków na obronę.

- Ma własny pogląd na to, jak powinny rozwijać się stosunki z sojusznikami. Z jego punktu widzenia jest w tym pewna logika, natomiast z punktu widzenia Europejczyków logiki nie ma wcale, a oni chcieliby, aby USA w dalszym ciągu bezpłatnie pełniły pewne funkcje, które pełniły od czasu powstania NATO - ocenił. Zdaniem Putina NATO jest "narzędziem polityki zagranicznej USA i jeżeli kraj uzna, że nie potrzebuje już tego narzędzia to jego decyzja".

Wiele wskazuje, że nic nie zakłóciło relacji Władimira Putina i Donalda Trumpa. Świadczy o tym niedawna wypowiedź Putina, który według doniesień Aljazeera stwierdził, że sprawy sądowe prowadzone przeciwko byłemu prezydentowi USA są "zemstą polityczną, która pokazuje fundamentalną korupcję amerykańskiej polityki".