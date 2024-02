Strzelanina po paradzie w Kansas City. Policja: Zatrzymano dwie uzbrojone osoby

Strzały padły w środę po południu czasu lokalnego w pobliżu budynku stacji Union Station po paradzie z okazji zwycięstwa drużyny Kansas City Chiefs w Super Bowl. Jak podaje CNN, co najmniej dziesięć osób odniosło obrażenia. Zatrzymano też dwie uzbrojone osoby.

Kansas City. Strzelanina po paradzie

"Każda osoba znajdująca się w pobliżu powinna opuścić teren tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, aby ułatwić udzielanie pomocy ofiarom strzelaniny. Prosimy unikać obszaru parkingu Union Station, aby umożliwić przejazd służbom ratowniczym" - przekazała na portalu X policja w Kansas City.

Jak podaje ABC News, spodziewano się, że w środowej paradzie weźmie udział ok. milion osób. Bezpieczeństwa miało pilnować ok. 600 funkcjonariuszy służb. CNN podaje, że miejsce, w którym doszło do strzelaniny, znajdowało się niedaleko miejsca, w którym odbyło się spotkanie drużyny Chiefs z tysiącami fanów po zakończeniu parady. Gdy padły strzały, ludzie zaczęli uciekać.