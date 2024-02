NATO reaguje po szokujących słowach Trumpa. "Sojusznicy mają wiele do zrobienia"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w środę 14 lutego (dzień przed posiedzeniem ministrów obrony Sojuszu) podczas konferencji prasowej poruszył wątek dotyczący wymogu przeznaczania 2 procent PKB na obronność. - 18 krajów NATO z 31 spełni wymagane 2 procent PKB na obronność w tym roku - przekazał. Szef NATO podkreślił, że nastąpił sześciokrotny wzrost wydatków na zbrojenia od 2014 roku - wówczas cel spełniały jedynie trzy kraje sojusznicze.

Europejscy sojusznicy i Kanada od 2014 roku zwiększyli pulę na zbrojenia o 600 miliardów dolarów. - W tym roku sojusznicy w NATO w Europie zainwestują łącznie 380 miliardów dolarów w obronę. Robimy więc prawdziwy postęp. Europejscy sojusznicy wydają więcej na zbrojenia. Jednakże niektórzy mają jeszcze wiele do zrobienia - zauważył Jens Stoltenberg.

Szef NATO zwrócił uwagę na dotychczasową działalność Sojuszu. - Nie należy podważać wiarygodności NATO ani polityki odstraszania - stwierdził Jens Stoltenberg. - Nie powinniśmy pozostawiać miejsca na błędne kalkulacje lub mylne przekonanie w Moskwie dotyczące naszej gotowości i zaangażowania, naszej determinacji, by chronić wszystkich sojuszników. Chodzi o to, by nie prowokować konfliktu, ale mu zapobiegać. Tak jak NATO robiło to skutecznie przez 75 lat - powiedział sekretarz generalny Sojuszu.

Wątek wymogu NATO pojawił się kilka dni po wypowiedzi Donalda Trumpa, który podczas wiecu wyborczego przytoczył rozmowę przeprowadzoną rzekomo z przywódcą jednego z krajów. Kandydat na prezydenta USA powiedział wówczas, że nie obroni przed Rosją tych europejskich sojuszników, którzy nie będą zwiększać wydatków na obronę oraz stwierdził, że w takiej sytuacji będzie zachęcał do ataku. - Musicie zapłacić swoje rachunki - stwierdził Donald Trump.

Wydatki krajów NATO na obronność. Które kraje spełniły wymóg?

NATO w lipcu ubiegłego roku oszacowało, że cel 2 procent PKB na obronność w 2023 r. miało osiągnąć 11 członków Sojuszu. Wśród nich wymieniono Polskę, USA, Grecję, Estonię, Litwę, Finlandię, Rumunię, Węgry, Łotwę, Wielką Brytanię i Słowację. Wśród krajów, którym nie udało się tego zrobić, były Niemcy, którzy wydali na wskazany cel 1,57 proc. PKB. Według danych NATO najniższe wydatki w stosunku do krajowego PKB przeznaczyły na obronność Hiszpania, Belgia i Luksemburg.

Jest to zobowiązanie sojuszników z 2014 roku, ze szczytu w Walii, w reakcji na aneksję Krymu przez Rosję i inwazję na wschodzie Ukrainy. Początkowo tylko 4 kraje spełniały NATO-wskie wymagania, ale z każdym rokiem ta grupa była coraz liczniejsza. Przez długi czas Stany Zjednoczone przewodziły krajom Sojuszu, jeśli chodzi o przeznaczane pieniądze na zbrojenia do wielkości krajowej gospodarki. W ubiegłym roku wyprzedziła je Polska, której wydatki na obronność są obecnie prawie dwukrotnie większe od wymogu Sojuszu.