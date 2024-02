"Tam była wymiana ognia". Rzecznik MSZ o kulisach odbicia porwanej Polki w Czadzie

Polka uprowadzona w Czadzie została odbita "w akcji czadyjskich służb specjalnych i czadyjskiego wojska w terenie zalesionym" - przekazał w rozmowie z RMF24 rzecznik MSZ Paweł Wroński. Choć dokładna lokalizacja nie została podana, wiadomo, że zdarzenie miało miejsce na południu kraju.

Uwolniono Polkę uprowadzoną w Czadzie. Doszło do "wymiany ognia"

- Tam była wymiana ognia, lekarce nic się nie stało, nie doznała żadnych obrażeń, została przewieziona śmigłowcem - mówił Paweł Wroński. Jeszcze nie ustalono, kim byli sprawcy i jak liczna była ich grupa. Niewiadomą pozostaje także kwestia powrotu kobiety do Polski. - Leży to w jej gestii. Na początku musi zostać zbadana przez lekarzy, musi być oceniony jej stan zdrowia. W każdym razie nic obecnie jej się nie stało. Jest w kontakcie z rodziną - wyjaśnił rzecznik.

Czad. Jak doszło do porwania polskiej lekarki?

Jak informowaliśmy wcześniej, do porwania doszło w piątek (9 lutego) w Czadzie. Ofiarą porywaczy padła lekarka, która przyjechała do środkowej Afryki w ramach wolontariatu. 27-latka pracowała w szpitalu Saint-Michel w Dono Manga, który prowadzony jest przez polską instytucję charytatywną Konferencji Episkopatu Polski Caritas. Uzbrojeni napastnicy udawali pacjentów placówki. Wraz z obywatelką Polski uprowadzony został jej meksykański kolega, którego ostatecznie wypuszczono. Porywacze mieli zapewniać zakładników, że nie zamierzają zrobić im krzywdy i zależy im wyłącznie na uzyskaniu okupu.

Informacja o uwolnieniu kobiety została podana przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. "Jest cała i zdrowa, co przekazałem telefonicznie jej najbliższym. Dziękuję za działania siłom lokalnym oraz naszym francuskim sojusznikom" - napisał w serwisie X. Do wpisu polityk dpłączył nagranie, na którym dzwoni do rodziny lekarki i informuje ją o dobrej nowinie.